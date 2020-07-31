Как изменилась Бабкина после тяжелой болезни

Весной этого года 70-летняя певица и телеведущая Надежда Бабкина заставила переживать своих поклонников.

В начале апреля Надежду Бабкину госпитализировали с подозрением на коронавирус.

Состояние Бабкиной, у которой диагностировали двустороннюю пневмонию, было настолько тяжелым, что артистку пришлось ввести в искусственную кому и подключить к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Источники в медицинских кругах объясняли, что это было сделано для более эффективной работы аппарата. Фанатов дивы народной песни и ее родных это привело в ужас — однако артистка не только пришла в себя и выздоровела. Она еще и вернулась к съемкам в передаче «Модный приговор» и работе в театре «Русская песня» посвежевшей, постройневшей и похорошевшей.

Девочки меняем образ, я начала с себя!

— кокетничает Бабкина с фолловерами своего Instagram. Интересно, что после тяжелой болезни Надежда решилась не только на новый образ, но и на неожиданные откровения о своей личной жизни. Так, в июньской передаче «Судьба человека» она вспомнила о своих отношениях с Александром Розенбаумом

@ngbabkina

Разговариваем, улыбаемся друг другу. Я тепло к нему отношусь. Бабы вокруг него вились, да и сейчас вьются. Я не хочу его поляну ничем подпортить… Я не собираюсь драться за то, что давным-давно прошло,

— делилась она с Борисом Корчевниковым. А если тебе все еще кажется, что Бабкина нисколько не изменилась, то посмотри, как артистка зажигает в TikTok с Клавой Кокой!

Аккаунт в суперпопулярной у молодежи и подростков соцсети Бабкина завела тоже после болезни — в начале июня.

А сейчас Бабкина вместе с внуком отдыхает в Крыму — и от тяжелой болезни остались только воспоминания!