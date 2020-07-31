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71-летняя Пугачева в алом платье и лаковых ботинках сделала акцент на щиколотках 

Teleprogramma.pro 15 минут назад
На одной из фан-страничек младшей дочери Примадонны отечественной эстрады появился архивный снимок Аллы Борисовны. Перед объективом фотокамеры 71-летняя Пугачева предстала в неформальной обстановке. Супруга шоумена Максима Галкина расположилась на одном из кресел, продемонстрировав свой вечерний аутфит. Певица отдала предпочтение алому мини-платью и лаковым ботинкам, сделав акцент на щиколотках. Лук артистка дополнила контрастным черным кардиганом, широкополой шляпкой и имиджевыми очками. Еще стилист Ольга Линцова в беседе с корреспондентом Teleprogramma.pro подметила, что Примадонны отдает предпочтение нарядам, которые подчеркивают ее ноги. И зачастую, выбирает длину мини. Стоит отметить, что помимо платьев в гардеробе знаменитости присутствует и другая одежда, к примеру: джинсы-скинни, брюки-дудочки, шорты из денима.
@elizaveta_galkinaa
Алла Пугачева предстала в алом мини-платье и широкополой шляпке

«Явная поклонница мини, это никуда не деть!»

— говорила имидж-стилист, комментария образы Примадонны.
Напомним, что вместе с мужем шоуменом Максимом Галкиным певица воспитывает шестилетних двойняшек Гарри и Лизу. Малыши Аллы Борисовны пока еще не ходят в школу, но уже научились читать, писать и считать. Ко всему прочему, дети телеведущего учат французский язык с гувернером. Лиза и Гарри уже могут бегло разговаривать. Даже на самоизоляции Примадонны настаивала на том, чтобы двойняшки не пропускали занятий и разрешила им воспользоваться планшетом. Ранее Пугачева призналась, что не подпускает детей к компьютеру с интернетом, считая, что всю информацию малыши должны черпать из семьи.
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Звёзды , Видео , Максим Галкин , Алла Пугачева
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