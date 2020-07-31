Степаненко рассказала, как узнала новость о разводе 

«Это было большой неожиданностью. Представляешь, это мне говорится где-то в 12 часов ночи, я встала попить и еду в гастроли продолжительные по Сибири. И мне говорят: «Ты знаешь, я хочу тебе сказать…». И вот это человек все говорит, и я так слушаю, говорю, я сейчас водички попью, а завтра в пять утра я улечу. Я над этим подумаю»,