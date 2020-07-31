Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Степаненко рассказала, как узнала новость о разводе 

Аргументы Недели и ещё 1 1 час назад
Степаненко рассказала, как узнала новость о разводе
Фото: Аргументы Недели
Известная телеведущая и юмористка Елена Степаненко рассказала, как экс-супруг и коллега по сцене Евгений Петросян сообщил ей о разводе. Звездная пара рассталась в 2018 году после 33 лет брака.

«Это было большой неожиданностью. Представляешь, это мне говорится где-то в 12 часов ночи, я встала попить и еду в гастроли продолжительные по Сибири. И мне говорят: «Ты знаешь, я хочу тебе сказать…». И вот это человек все говорит, и я так слушаю, говорю, я сейчас водички попью, а завтра в пять утра я улечу. Я над этим подумаю»,

— поделилась она в своем шоу на телеканале «Россия 1».
Степаненко призналась, что никогда не плакала из-за мужчин. Она отметила, что все происходящее в жизни воспринимает во благо и старается сразу принять ситуацию.
При этом гостья программы актриса Татьяна Васильева заявила, что так бы не смогла: «Ты вообще молодец, я тобой горжусь».
Видео дня. Как мгновенно убрать черные точки на носу
Аргументы Недели: последние новости
Наталья Бочкарева в свой юбилейный день рождения решилась на признание Наталья Бочкарева в свой юбилейный день рождения решилась на признание Похудевшая Полина Гагарина назвала пять продуктов, которые помогли ей сбросить 30 кг Похудевшая Полина Гагарина назвала пять продуктов, которые помогли ей сбросить 30 кг Исхаков похвастался своей тещей - мамой Полины Гагариной Исхаков похвастался своей тещей - мамой Полины Гагариной
Звёзды , Елена Степаненко , Евгений Петросян , Татьяна Васильева
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Каменских засветила «ложбинку греха»
Каменских засветила «ложбинку греха»
Выяснилось, какой продукт нужно есть каждый день
Выяснилось, какой продукт нужно есть каждый день
Как быстро убрать выпирающий живот по методу японцев
Как быстро убрать выпирающий живот по методу японцев
Видео
Какая колбаса вреднее всего для организма
02:30
Какая колбаса вреднее всего для организма
Еда
«Бузова — алкоголичка»
00:39
«Бузова — алкоголичка»
Звёзды
Россиянки после карантина бросились под венец
00:45
Россиянки после карантина бросились под венец
Любовь
Звезды, которые недолюбливают свои идеальные тела
03:26
Звезды, которые недолюбливают свои идеальные тела
Звёзды Красота
5 вещей, которые нельзя хранить в ванной
02:37
5 вещей, которые нельзя хранить в ванной
Дом и сад
Лолита сделала откровенное признание о разводе
03:21
Лолита сделала откровенное признание о разводе
Звёзды Любовь
Роскачество предупредило о вреде холодного чая в жару
00:24
Роскачество предупредило о вреде холодного чая в жару
Еда
Обнародован правильный способ покупки арбузов
00:43
Обнародован правильный способ покупки арбузов
Еда
Выведен арбуз для диабетиков и аллергиков
07:30
Выведен арбуз для диабетиков и аллергиков
Еда Здоровье
Российские знаменитости, выросшие в детдомах
11:25
Российские знаменитости, выросшие в детдомах
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение