Активистка раскрыла правду о разводе Кидман и Круза

«Было время, когда Том был порядочным и добросердечным человеком, но теперь превратился в Дэвида Мицкевича (духовный лидер саентологической религии — прим. «Ленты.ру») и полностью посвятил себя миссии "очистить" планету и превратить 80 процентов населения Земли в саентологов»,