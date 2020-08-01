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Актриса раскрыла правду о разводе Николь Кидман и «манипулятора» Тома Круза 

Lenta.ru и ещё 1 4 часа назад
Активистка раскрыла правду о разводе Кидман и Круза
Фото: Lenta.ru
Американская актриса, писательница и активистка Леа Ремини раскрыла правду о разводе Николь Кидман и Тома Круза. Об этом сообщает Us Weekly.
Артистка назвала Круза манипулятором, который в течение многих лет пытался выстроить образ хорошего парня.

«Было время, когда Том был порядочным и добросердечным человеком, но теперь превратился в Дэвида Мицкевича (духовный лидер саентологической религии — прим. «Ленты.ру») и полностью посвятил себя миссии "очистить" планету и превратить 80 процентов населения Земли в саентологов»,

— отметила Ремини.
По ее словам, представитель Церкви саентологии Томми Дэвис способствовал разрыву Круза с Кидман. Причиной послужило то, что актриса стала отходить от их веры.
В 2019 году сообщалось, что Том Круз прервал общение со своей дочерью от Кэти Холмс Сури из-за того, что является саентологом. Как рассказала бывшая последовательница саентологической церкви Саманта Доминго, артисту запрещено поддерживать контакт с девочкой, так как она не является представительницей данного религиозного движения.
С 1990-го по 2001 год Кидман и Круз состояли в браке. У пары двое детей — Коннер и Изабелла Джейн.
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Звёзды , Томми Дэвис , Николь Кидман , Кэти Холмс , Том Круз , Lenta.ru
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