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Появились новые подробности предстоящей свадьбы Светланы Бондарчук 

WMJ.ru и ещё 2 1 час назад
Появились подробности свадьбы Бондарчук
Фото: WMJ.ru
В июле возлюбленный главного редактора Hello! Светланы Бондарчук Сергей Харченко трогательно поздравил любимую с годовщиной отношений, отметив, что вместе они вот уже два года. Поклонники и знакомые звездной пары уверены — свадьба не за горами.
В подтверждение слухам, сегодня светская львица и бизнесвуман Надежда Оболенцева опубликовала селфи, на котором запечатлела себя и Светлану Бондарчук. Девушка написала, что станет подружкой невесты на свадьбе своей звездной подруги.
Напомним, что 51-летняя Светлана Бондарчук состоит в отношениях с 45-летним директором дизайнерского агентства Сергеем Харченко. Пара появляется на светских мероприятиях, а также публикует общие снимки в соцсетях, демонстрируя теплые чувства. Ранее Светлана была замужем за режиссером Федором Бондарчуком, который не так давно женился на актрисе Паулине Андреевой. У экс-супругов есть двое детей — 28-летний Сергей и 21-летняя дочь Варвара.
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Звёзды , Надежда Оболенцева , Паулина Андреева , Светлана Бондарчук , Сергей Харченко , Федор Бондарчук
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