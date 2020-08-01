Появились подробности свадьбы Бондарчук

В июле возлюбленный главного редактора Hello! Светланы Бондарчук Сергей Харченко трогательно поздравил любимую с годовщиной отношений, отметив, что вместе они вот уже два года. Поклонники и знакомые звездной пары уверены — свадьба не за горами.
В подтверждение слухам, сегодня светская львица и бизнесвуман Надежда Оболенцева опубликовала селфи, на котором запечатлела себя и Светлану Бондарчук. Девушка написала, что станет подружкой невесты на свадьбе своей звездной подруги.
Напомним, что 51-летняя Светлана Бондарчук состоит в отношениях с 45-летним директором дизайнерского агентства Сергеем Харченко. Пара появляется на светских мероприятиях, а также публикует общие снимки в соцсетях, демонстрируя теплые чувства. Ранее Светлана была замужем за режиссером Федором Бондарчуком, который не так давно женился на актрисе Паулине Андреевой. У экс-супругов есть двое детей — 28-летний Сергей и 21-летняя дочь Варвара.