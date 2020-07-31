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«Представляю реакцию парней»: полностью обнаженная Рудова в бассейне сняла бикини 

Teleprogramma.pro 2 часа назад
Полностью обнаженная Рудова в бассейне сняла бикини
Фото: Teleprogramma.pro
Наталья Рудова порадовала поклонников в Instagram понравившимся ей кадром из импровизированной фотосессии. Девушка предстала перед объективом камеры полностью обнаженной, не постеснявшись снять бикини в бассейне.
Актриса погрузила в прозрачную воду, прикрыв соблазнительную грудь руками. При этом знаменитость блеснула другими округлостями, в частности, стройными бедрами. Фанаты Натальи не смогли найти изъяна в звездной фигуре их любимицы. И критиковать за фотосессию в стиле ню тоже не стали. Многим пришлась по вкусу такая экстравагантная съемка.
@rudovanata
Однако нашлись и те, кто предположил, что 37-летняя Наталья Рудова воспользовалась фотошопом и отредактировала свой обнаженный снимок в бассейне. Хейтеры уверены, что актриса все же скорректировала особенности фигуры, добившись визуальной стройности.
«Супер бомбическая фотка! Хоть я и девушка, представляю реакцию парней», «Ого, как классно», «Ты уже от одиночества с ума сходишь, но фото топ», «Шикарная девушка! Очень красивое фото», «Ну, фото явно обработано», «Божественная! А какие формы! Тут многие примолкли от зависти», «Обжечься можно», «Изящная и статная! Любуюсь», — такие комментарии появились под снимком актрисы.
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