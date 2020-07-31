«Пытаются вякать, но выходит коряво»

«Я читаю новости каждый день и просто прибываю в ужасе… Огромное количество убийств женщин на почве ревности, когда уже на эти просьбы, на эти жалобы будет хоть какая-то реакция?! Почему всерьёз угрозы и травля не воспринимаются?!»