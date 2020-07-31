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«Глупая Ксюша Бородина опять лицемерит»: Лена Мир раскритиковала телеведущую 

Анастасия Иванова 1 час назад
«Пытаются вякать, но выходит коряво»
Фото: @borodylia
Совсем недавно Ксения Бородина дала интервью изданию «Антенна-Телесемь». Скандальных блогер Лена Миро не осталась в стороне и прокомментировала высказывания телеведущей.
Вот, что в интервью Бородина сказала изданию:

«Я читаю новости каждый день и просто прибываю в ужасе… Огромное количество убийств женщин на почве ревности, когда уже на эти просьбы, на эти жалобы будет хоть какая-то реакция?! Почему всерьёз угрозы и травля не воспринимаются?!»

«Антенна-Телесемь»
В первую очередь Лена Миро обратила внимание на «дичайший» заголовок:

«Обложечная Ксюша виноватит женщин за то, что те посмели располнеть после родов, а, стало быть, заслуживают быть брошенными мужьями».

Затем блогер предположила, что «Бородина невротично цепляется за штаны своего неудачника Омара», и производит впечатление «внутренне зажатой, забитой бабы». Миро также отметила:

«"Бородули" и "Тодоренки" умишком, вроде, и понимают: любить и уважать себя — нужно. Они даже пытаются об этом вякать, но выходит неловко, неубедительно, коряво».

Ранее «Рамблер» писал о том, как Лена Миро раскритиковала Анну Хилькевич.
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Женский форум
Звёзды , Ксения Бородина , Анна Хилькевич , Лена Миро
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