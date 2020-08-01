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Орбакайте показала свое преображение после парикмахерской 

Teleprogramma.pro 3 часа назад
Орбакайте преобразилась после парикмахерской
Фото: Teleprogramma.pro
Старшая дочь Аллы Пугачевой, 49-летняя Кристина Орбакайте, карантин из-за коронавируса провела в Америке. Она оказалась отрезана от Родины и даже не смогла навестить мать в ее день рождения, который Примадонна отмечала в апреле. Но как только стало возможно, артистка прилетела в Москву.
Первым делом Орбакайте, конечно, навестила маму. Они проведи вместе уикенд и сделали селфи на память. Помимо разных дел, которые накопились за время отсутствия Кристины в России, певица не забыла и о себе любимой. Звезда накануне посетила салон красоты Влада Лисовца, постоянным клиентом которого является. Результатом преображения звезда поделилась у себя в stories — сделала репост публикации из аккаунта студии.
@orbakaite_k
Орбакайте освежила стрижку и цвет волос, а также эффектно уложила локоны. Поклонникам преображение понравилось:«Вау!», «Как всегда огонь», «Просто красотка!» — написали в комментариях под снимком.
Напомним, Кристина Орбакайте замужем за бизнесменом Михаилом Земцовым, их браку в этом году исполнилось уже 15 лет. Они воспитывают 8-летнюю дочку Клавдию.
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Женский форум
Звёзды , Кристина Орбакайте , Михаил Земцов , Алла Пугачева
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