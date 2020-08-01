Дочь Сергея Бодрова-младшего вышла замуж 

Дочь Сергея Бодрова-младшего 22-летняя Ольга вышла замуж! Ее избранником стал 30-летний актер Театра им. Вл. Маяковского и «Самого Доброго театра» Сергей Быстров . Ролей у него немного и все не главные, но парень все еще надеется оставить свой след в искусстве. Возможно, брак с девушкой из известной семьи поможет ему реализоваться. Таких примеров множество.

Свадебную вечеринку молодые провели на теплоходе. По Москве-реке они пригласили покататься лишь самых близких: родственников, коллег по актерскому цеху. Среди гостей, в частности, была Полина Агуреева

Роль тамады на себя неожиданно взяла мама невесты Светлана Бодрова

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О чем она думала в эти счастливые для всех минуты? Конечно, о том, как несправедливо жаль, что до свадебного торжества дочери не дожил ее отец. Со времени гибели в Кармадонском ущелье Сергея Бодрова-младшего в сентябре нынешнего года минет уже 18 лет. Оле во время той трагедии было всего 4 года, а ее младшему братику Саше так и вовсе лишь месяц.

— В моей жизни Сережа — это последний мужчина, который был, и никого больше в моей жизни не появилось ни мысленно, ни физически, никак, — признавалась она, желая молодым вечной любви.

Музыкант и актриса

Светлана Бодрова сделала все, чтобы оградить сына и дочь от звездной болезни.

Саша всерьез занялся музыкой, записал несколько песен в качестве рэп-исполнителя под сценическим псевдонимом Sanya (Просто Саня).

Ольга окончила школу с золотой медалью. В этом году стала выпускницей актерско-режиссерского факультета ГИТИСа. Успела сняться в фильмах «Калашников» и «Карамора». Также была ведущей церемонии закрытия международного кинофестиваля «Зеркало», президентом которого является ее дедушка Сергей Бодров-старший.

Личный архив

Сергей забирает из роддома жену Свету с новорожденным Сашей. Справа — четырехлетняя Оля.