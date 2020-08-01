Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Дочь Сергея Бодрова-младшего вышла замуж 

Экспресс газета 2 часа назад
Дочь Сергея Бодрова-младшего вышла замуж
Фото: Экспресс газета
Дочь Сергея Бодрова-младшего 22-летняя Ольга вышла замуж! Ее избранником стал 30-летний актер Театра им. Вл. Маяковского и «Самого Доброго театра» Сергей Быстров. Ролей у него немного и все не главные, но парень все еще надеется оставить свой след в искусстве. Возможно, брак с девушкой из известной семьи поможет ему реализоваться. Таких примеров множество.
Свадебную вечеринку молодые провели на теплоходе. По Москве-реке они пригласили покататься лишь самых близких: родственников, коллег по актерскому цеху. Среди гостей, в частности, была Полина Агуреева.
Роль тамады на себя неожиданно взяла мама невесты Светлана Бодрова.
Соцсети
О чем она думала в эти счастливые для всех минуты? Конечно, о том, как несправедливо жаль, что до свадебного торжества дочери не дожил ее отец. Со времени гибели в Кармадонском ущелье Сергея Бодрова-младшего в сентябре нынешнего года минет уже 18 лет. Оле во время той трагедии было всего 4 года, а ее младшему братику Саше так и вовсе лишь месяц.

— В моей жизни Сережа — это последний мужчина, который был, и никого больше в моей жизни не появилось ни мысленно, ни физически, никак, — признавалась она, желая молодым вечной любви.

Музыкант и актриса

Светлана Бодрова сделала все, чтобы оградить сына и дочь от звездной болезни.
Саша всерьез занялся музыкой, записал несколько песен в качестве рэп-исполнителя под сценическим псевдонимом Sanya (Просто Саня).
Ольга окончила школу с золотой медалью. В этом году стала выпускницей актерско-режиссерского факультета ГИТИСа. Успела сняться в фильмах «Калашников» и «Карамора». Также была ведущей церемонии закрытия международного кинофестиваля «Зеркало», президентом которого является ее дедушка Сергей Бодров-старший.
Личный архив
Сергей забирает из роддома жену Свету с новорожденным Сашей. Справа — четырехлетняя Оля.
Видео дня. Как мгновенно убрать черные точки на носу
Экспресс газета: последние новости
Джиган случайно рассекретил возлюбленного Ольги Орловой Джиган случайно рассекретил возлюбленного Ольги Орловой Сербская модель Playboy заявила, что ждет развода Курбана Омарова Сербская модель Playboy заявила, что ждет развода Курбана Омарова Похудевшая Лолита отреагировала на слухи об уменьшении желудка Похудевшая Лолита отреагировала на слухи об уменьшении желудка
Женский форум 1
Звёзды , Полина Агуреева , Светлана Бодрова , Сергей Быстров , Сергей Бодров
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Она развела меня с женой»
«Она развела меня с женой»
Михалкова показала Зайцева, пораженного болезнью
Михалкова показала Зайцева, пораженного болезнью
Романы, о которых звезды предпочли забыть
Романы, о которых звезды предпочли забыть
Видео
Какая колбаса вреднее всего для организма
02:30
Какая колбаса вреднее всего для организма
Еда
«Бузова — алкоголичка»
00:39
«Бузова — алкоголичка»
Звёзды
Россиянки после карантина бросились под венец
00:45
Россиянки после карантина бросились под венец
Любовь
Звезды, которые недолюбливают свои идеальные тела
03:26
Звезды, которые недолюбливают свои идеальные тела
Звёзды Красота
5 вещей, которые нельзя хранить в ванной
02:37
5 вещей, которые нельзя хранить в ванной
Дом и сад
Лолита сделала откровенное признание о разводе
03:21
Лолита сделала откровенное признание о разводе
Звёзды Любовь
Роскачество предупредило о вреде холодного чая в жару
00:24
Роскачество предупредило о вреде холодного чая в жару
Еда
Обнародован правильный способ покупки арбузов
00:43
Обнародован правильный способ покупки арбузов
Еда
Выведен арбуз для диабетиков и аллергиков
07:30
Выведен арбуз для диабетиков и аллергиков
Еда Здоровье
Российские знаменитости, выросшие в детдомах
11:25
Российские знаменитости, выросшие в детдомах
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение