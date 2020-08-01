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Наталия Орейро объяснила, зачем ей российское гражданство 

Стелла Шмель 3 часа назад
Певица и актриса Наталия Орейро объяснила, зачем ей нужно российское гражданство. В нашей стране Орейро была особенно популярна в конце девяностых и начале нулевых, широкой публике она известна по роли в культовом сериале "Дикий ангел".
По словам актрисы, получением гражданства она сможет отблагодарить россиян за любовь и признание, пишет РИА Новости.

"Это способ поблагодарить за всю любовь, что они [россияне] мне дают",

— пояснила она.
Как рассказала Орейро, жить в России она не планирует, потому что ее дом находится в Аргентине, а сын ходит в местную школу.
Первые новости о желании Наталии Орейро получить гражданство появились еще в июне. Эта идея пришла ей в голову, по ее словам, после участия в шоу "Вечерний Ургант", когда ведущий предложил ей стать россиянкой.
Ранее "Рамблер" писал, что Собчак объяснила, почему ее не любят люди.
Звёзды , Видео , Наталия Орейро , РИА Новости
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