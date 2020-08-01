В отношении Бари Алибасова-младшего требуют возбудить уголовное дело, пишет Telegram-канал Mash в субботу, 1 августа.
По предварительным данным, сын заслуженного артиста России подрался с бывшим директором группы «На-На» Андреем Назаровым
во время съемок про друзей композитора.
В ходе процесса Алибасову-младшему не понравилось, что его отца несколько раз оскорбили и обвинили. Не выдержав, молодой человек несколько раз ударил Назарова и толкнул его на стол, после чего тот потерял сознание.
После инцидента экс-директор «На-На» обратился в полицию с просьбой завести на сына музыканта дело о причинении легкого вреда здоровью. Кроме того, Назаров подал гражданский иск на три миллиона рублей.