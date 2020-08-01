Почта
Новости
Кино
Спорт
Авто
Шоу-бизнес
Гороскопы
Игры
Еще

СМИ: Сын Алибасова избил экс-директора группы «На-На» до потери сознания

Вечерняя Москваиещё 2
54 минуты назад
Женский форум
В отношении Бари Алибасова-младшего требуют возбудить уголовное дело, пишет Telegram-канал Mash в субботу, 1 августа.
По предварительным данным, сын заслуженного артиста России подрался с бывшим директором группы «На-На» Андреем Назаровым во время съемок про друзей композитора.
В ходе процесса Алибасову-младшему не понравилось, что его отца несколько раз оскорбили и обвинили. Не выдержав, молодой человек несколько раз ударил Назарова и толкнул его на стол, после чего тот потерял сознание.
После инцидента экс-директор «На-На» обратился в полицию с просьбой завести на сына музыканта дело о причинении легкого вреда здоровью. Кроме того, Назаров подал гражданский иск на три миллиона рублей.
Женский форум
Звёзды,Андрей Назаров
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиВидеоФото
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьи
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖ
Игры
Новости
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители
Гороскопы
Гороскопы
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress