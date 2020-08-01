Сябитову бросил мужчина ради 30 тысяч рублей

О личной жизни телесвахи Розы Сябитовой известно не так много. Ведущая программы «Давай поженимся!» была замужем дважды. Первый брак принес ей двоих детей, Ксению и Дениса, но спустя 10 лет семейного счастья Сябитова овдовела.

Второй раз выйти замуж звезда решилась в 2008 году. Ее избранником стал участник телешоу. Но союз распался через три года. И с тех пор построить прочные отношения свахе не удается.

Еще одно знакомство на телепередаче закончилось и вовсе нелепо. Сам мужчина приехал из Сибири, казался довольно серьезным и брутальным. Только вот поддался на искушение, которого Сябитова никак не ожидала.

«Улетела на два дня в командировку, — рассказала телеведущая порталу Собеседник.ру. — Прилетаю, а мне пресса прямо в аэропорту сообщает: «Роза Раифовна, а вас бросили!» Я ему позвонила, и он мне объясняет: «На меня вышло очень известное издание и предложило мне 30 тысяч рублей, чтобы я так сказал».

С того момента звезда перестала обращать внимание на мужчин, которые приходят на передачу в поисках второй половинки. И в настоящее время сердце 58-летней свахи свободно.