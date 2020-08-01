Решетова скрывает предстоящий развод с Тимати 

Модель Анастасия Решетова попыталась оправдать постоянное отсутствие Тимати дома, опубликовав в stories ответы на вопросы публики.

Получив вопрос о том, почему Тимур отдыхает отдельно от жены и маленького сына, она ответила довольно развернуто.

«Конечно было бы прекрасно если бы он тоже проводил время с сыном сейчас, но они были вместе все последние месяцы. А дедушку и его семью Ратмир давно не видел и тем более они нас давно звали к себе) В тоже время Тим с мамой и Алисой не могут прилететь в Сен-Тропе, решили в это году разлететься)) Получается отдыхаем друг от друга. Тоже полезно)))».

Фолловеры Решетовой, разумеется, не верят в идеальные отношения с Тимуром и уверены, что пара на грани развода, тем более, что Настя и сама неоднозначно высказалась о замужестве.