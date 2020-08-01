Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Решетова скрывает предстоящий развод с Тимати 

Popcake.tv 1 час назад
Решетова скрывает предстоящий развод с Тимати
Фото: Popcake.tv
Модель Анастасия Решетова попыталась оправдать постоянное отсутствие Тимати дома, опубликовав в stories ответы на вопросы публики.
Получив вопрос о том, почему Тимур отдыхает отдельно от жены и маленького сына, она ответила довольно развернуто.

«Конечно было бы прекрасно если бы он тоже проводил время с сыном сейчас, но они были вместе все последние месяцы. А дедушку и его семью Ратмир давно не видел и тем более они нас давно звали к себе) В тоже время Тим с мамой и Алисой не могут прилететь в Сен-Тропе, решили в это году разлететься)) Получается отдыхаем друг от друга. Тоже полезно)))».

Фолловеры Решетовой, разумеется, не верят в идеальные отношения с Тимуром и уверены, что пара на грани развода, тем более, что Настя и сама неоднозначно высказалась о замужестве.

«Раньше думала что нужно выходить замуж один раз и на всю жизнь, но этот год показал мне многое и я стала более трезво смотреть на вещи».

Видео дня. Как мгновенно убрать черные точки на носу
Popcake.tv: последние новости
Диетологи обвинили Полину Гагарину в пропаганде анорексии Диетологи обвинили Полину Гагарину в пропаганде анорексии Алена Водонаева рассказала о бесплодии и изнасиловании в 14 лет Алена Водонаева рассказала о бесплодии и изнасиловании в 14 лет В 12 лет Клава Кока курила и пила больше, чем сейчас! В 12 лет Клава Кока курила и пила больше, чем сейчас!
Женский форум
Звёзды , Анастасия Решетова , Тимати
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Полностью обнаженная Рудова в бассейне сняла бикини
Полностью обнаженная Рудова в бассейне сняла бикини
Генетики выяснили, от кого зависит интеллект ребенка
Генетики выяснили, от кого зависит интеллект ребенка
Изнывающая от жары красотка взорвала Сеть дачными фото
Изнывающая от жары красотка взорвала Сеть дачными фото
Видео
Какая колбаса вреднее всего для организма
02:30
Какая колбаса вреднее всего для организма
Еда
«Бузова — алкоголичка»
00:39
«Бузова — алкоголичка»
Звёзды
Россиянки после карантина бросились под венец
00:45
Россиянки после карантина бросились под венец
Любовь
Звезды, которые недолюбливают свои идеальные тела
03:26
Звезды, которые недолюбливают свои идеальные тела
Звёзды Красота
5 вещей, которые нельзя хранить в ванной
02:37
5 вещей, которые нельзя хранить в ванной
Дом и сад
Лолита сделала откровенное признание о разводе
03:21
Лолита сделала откровенное признание о разводе
Звёзды Любовь
Роскачество предупредило о вреде холодного чая в жару
00:24
Роскачество предупредило о вреде холодного чая в жару
Еда
Обнародован правильный способ покупки арбузов
00:43
Обнародован правильный способ покупки арбузов
Еда
Орейро объяснила, зачем ей российское гражданство
00:25
Орейро объяснила, зачем ей российское гражданство
Звёзды
Выведен арбуз для диабетиков и аллергиков
07:30
Выведен арбуз для диабетиков и аллергиков
Еда Здоровье
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение