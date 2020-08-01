Валерия рассказала о выкидыше

Певица дала большое интервью, в котором раскрыла много личных секретов.

Звезда российской эстрады дала большое интервью для YouTube-шоу «Алена, блин!», в котором затронула многие интересные темы, в том числе, поделилась подробностями трагического выкидыша и высказалась по поводу слухов о гомосексуальности сына Арсения.

52-летняя певица Валерия и 51-летний музыкальный продюсер Иосиф Пригожин живут в браке уже 17 лет и могут похвастаться большой семьей: всего у супругов 6 детей, по три у каждого, правда, от предыдущих браков. Общих детей у Иосифа и Валерии нет, причем, по словам Пригожина, певица оставила попытки забеременеть после потери их нерожденного сына. Еще в начале их с Пригожиным отношений артистка пережила выкидыш из-за неосторожного использования антибиотиков во время сильного гриппа. Лекарства вызвали отторжение плода, причем на момент лечения Валерия не подозревала, что беременна.

На шоу «Алена, блин!» она поделилась деталями давней трагедии.

«Я забеременела, к сожалению, случился выкидыш, я не знала что я в положении. Сильно заболела, какой-то у меня был вирус страшный, температура сорок, и я глушила антибиотики. Причем я находилась за границей и у меня не было даже нормальной дозировки. Короче, мне надо было выжить», — рассказывает Валерия.

По словам певицы, она принимала лекарства «без рецепта, без всего». Артистка призналась, что ребенка они с супругом «хотели и имя уже придумали» — нерожденного малыша планировали назвать Егором.

Также на шоу артистка искренне посмеялась над слухами о гомосексуальности младшего сына Арсения:

«Я даже не хочу это комментировать, это смешно!»

Слухи, разлетевшиеся в сети, Валерия не воспринимает всерьез, лишь как нелепую шутку.

«Вот его жизнь, вся на виду, я знаю все, что происходит с ним» — заверяет Валерия, — «Он четыре года прожил с одной девушкой, сейчас у него замечательные отношения с другой»

По словам артистки, Аресний ушел из дома в 16 лет, чтобы начать самостоятельно зарабатывать и жить со своей возлюбленной, так что любые теории о нетрадиционной ориентации Арсения — всего лишь фантазии. К слову, недавно молодой человек сделал предложение руки и сердца своей девушке, которая дала положительный ответ. Теперь сын Валерии готовится к свадебному торжеству.