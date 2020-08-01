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Илья Авербух и Лиза Арзамасова вместе уехали в Крым 

Passion.ru 50 минут назад
Авербух и Арзамасова вместе уехали в Крым
Фото: Passion.ru
Фигурист и актриса находятся в Симферополе, где проходят летние сборы школы фигурного катания.
Роман 46-летнего фигуриста Ильи Авербуха и 25-летней актрисы Лизы Арзамасовой по душе не всем. Часть публики считает, что у влюбленных слишком большая разница в возрасте. Тем не менее, пару разговоры окружающих, похоже, совсем не волнуют. Издание «Комсомольская правда» сообщает, что Авербух приехал на сборы в Крым вместе с Арзамасовой и, не стесняясь окружающих, водит молодую невесту на прогулки и в рестораны.

«Илья и Лиза здесь вдвоем в Симферополе: и в кафе, и на набережной — везде вместе. Сразу узнали ее — еще миниатюрнее в жизни, чем в инстаграме, привез на сборы и правильно!» — сообщили изданию инсайдеры.

Илья Авербух и Лиза Арзамасова рассекретили свои отношения этим летом. Публика отнеслась к роману неоднозначно: поклонников смутила разница в возрасте влюбленных. В Инстаграме Лизы появилось много нелестных высказываний о актрисе и советов, как молодой артистке стоило бы строить свою личную жизнь. Устав терпеть критические замечания, актриса ответила подписчикам, что уже давно является взрослой и может сама решать, как ей жить. Недавно на безымянном пальце Арзамасовой появилось новое кольцо, и в прессе стали ходить слухи, что пара готовится к свадьбе.
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Звёзды , Илья Авербух
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