Норкина снова затравили после смерти жены 

Российский журналист и ведущий Андрей Норкин все еще горячо обсуждаем в социальных сетях после своего непонятного для многих поступка: еще не успев до конца оправиться от внезапной смерти жены Юлии Норкиной, он быстро собрал чемоданы и уехал отдыхать. По приезде в райский уголок Норкин незамедлительно выложил короткое видео в Instagram, где виднеются белые паруса, качающиеся на небольших волнах.

Шквал возмущения общественности обрушился сразу после публикации.

«На морюшко сразу после смерти жены? Удобно. Только где совесть?», — пишет девушка в Instagram. «И как оно отдыхается? Хорошо с чайками на пляже после такого?»

Жестокости в сетях и под постами новостных порталов не было предела. Новую волну негатива открыл, казалось бы, совсем безобидный подарок его семьи: коробка с лего.

«То на пляже развлекается, то теперь детальки собирает, вот у человека жизнь!»

— критикуют Норкина в сети, ссылаясь на недавнюю смерть его супруги. Но стоит отметить, что сам Андрей обосновывает появление новых хобби абсолютно иначе. Таким образом он пытается приглушить душевную боль, сменить обстановку и отвлечь себя от грузных мыслей.