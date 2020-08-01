Несмотря на то, что ограничения, вызванные пандемией коронавируса в стране, отменены или местами ослаблены, CoViD-19 никуда не исчез. Лишнее подтверждение тому — ежедневная регистрация все новых и новых случаев заболевания, в том числе и среди знаменитостей. К примеру, на минувшей неделе инфекция обнаружилась у Насти Ивлеевой и ее мужа, рэпера Элджея. Причем, музыканта увезли на скорой.

О том, что не стоит расслабляться, указала певица Алсу. В своем микроблоге в Instagram звезда опубликовала селфи, на котором вместе с дочками Микеллой и Сафиной позирует в защитных масках.

«Еще далеко не все! Берегите себя и окружающих.. при возможности носите, пожалуйста, маску», — попросила артистка.

Но не все подписчики адекватно восприняли безобидную, но полезную рекомендацию звезды. Некоторые начали утверждать, что коронавируса не существует. Другие же указали Алсу на ошибки.

«Вот из-за таких в стране ужас», «Маска не помогает, она не от вирусов», «Очень вредный совет про маски дали», «В личном авто в кругу семьи — особенно!», «Как не носили маску, так и не носим. Принципиально. И все живы и здоровы», — написали в комментариях.

Напомним, пандемия коронавируса была объявлена ВОЗ в марте. И в России, начиная с 1 апреля, был введен режим самоизоляции, который продлился два с лишним месяца. После отмены по сей день продолжают действовать запреты на массовые мероприятия, работу некоторых заведений.