Волочкова будет оспаривать «дивеевский» штраф

Известная балерина Анастасия Волочкова намерена обжаловать назначенный ей штраф в 20 тысяч рублей за поездку в Дивеево во время COVID-карантина. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Тверской суд Москвы.

Напомним, балерина наведалась в Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский монастырь в конце июня. Фотографиями поездки она поделилась в социальной сети Instagram.

«Одного не могу понять, почему это святое место закрыто для верующих? У кого пропала совесть?! Храмы открыты уже везде! Начиная с Москвы», — возмущалась Волочкова.

В свою очередь люди, которые не могут попасть в Дивеево даже для того чтобы посетить родных, пожаловались на балерину губернатору Глебу Никитину

Как отметил глава региона, в подкарантинном селе на душу населения заражённых в 1,6 раза больше, чем в Москве, а сам карантин введен ради стабилизации ситуации с COVID-заболеваемостью и безопасности как местных жителей, так и жителей регионов, куда могут отправиться нарушители.

В итоге на Волочкову и ее спутника составили административные протоколы. По просьбе известной балерины и ее водителя административные дела рассматривались по месту жительства в Москве. Тверской суд Москвы назначил Анастасии Волочковой штраф в 20 тысяч рублей за невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности. При этом за подобное правонарушение может налагаться штраф от 1 тысячи до 30 тысяч рублей.

В суд поступила жалоба от Волочковой, где она просит отменить решение суда о штрафе.

«Нарушив мои права, меня же сделали виноватой и обвинили в правонарушении, которое я не совершала. Выставив меня в СМИ злостной правонарушительницей. За мое паломничество в монастырь. Необоснованно без всяких доказательств мне вменили штраф аж в 20.000 рублей.. А вменяли мне такую нелепость!», — возмущается Анастасия Волочкова в своем Instagram.

Кстати, 3 августа балерину ждет еще одно заседание суда в связи с этой поездкой. На нем рассмотрят материалы в отношении Волочковой по части 2 статьи 6.3 КоАП РФ ("Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, совершенное в период режима чрезвычайной ситуации или при возникновении угрозы распространения заболевания"). Если женщину признают виновной, ей грозит еще один штраф, на этот раз на сумму от 15 до 40 тысяч рублей.