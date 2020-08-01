Российскую певицу Наталью Подольскую заподозрили в беременности. Об этом пишет Telegram-канал "Только никому".

О том, что в семье Владимира Преснякова-младшего будет пополнение, рассказала сотрудница аптеки, в которую ходила певица. По ее словам, у Подольской уже виден большой живот.

Певица не делала официального заявления о своей беременности. Однако в Сети заметили, что она прикрывает живот на фото и носит объемные платья.