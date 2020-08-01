Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Подольскую заподозрили в беременности 

Анастасия Иванова 2 часа назад
Подольскую заподозрили в беременности
Фото: @nataliapodolskaya
Российскую певицу Наталью Подольскую заподозрили в беременности. Об этом пишет Telegram-канал "Только никому".
О том, что в семье Владимира Преснякова-младшего будет пополнение, рассказала сотрудница аптеки, в которую ходила певица. По ее словам, у Подольской уже виден большой живот.
Певица не делала официального заявления о своей беременности. Однако в Сети заметили, что она прикрывает живот на фото и носит объемные платья.
Напомним, что Наталья Подольская и Владимир Пресняков в браке с 2010 года. У звездной пары есть сын Артемий.
Ранее "Рамблер" сообщал, что СМИ сообщили о беременности возлюбленной Шепелева.
Видео дня. Как мгновенно убрать черные точки на носу
Звёзды , Наталья Подольская , Владимир Пресняков
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Генетики выяснили, от кого зависит интеллект ребенка
Генетики выяснили, от кого зависит интеллект ребенка
Полностью обнаженная Рудова в бассейне сняла бикини
Полностью обнаженная Рудова в бассейне сняла бикини
Тест: ваш психологический возраст
Тест: ваш психологический возраст
Видео
Какая колбаса вреднее всего для организма
02:30
Какая колбаса вреднее всего для организма
Еда
«Бузова — алкоголичка»
00:39
«Бузова — алкоголичка»
Звёзды
Россиянки после карантина бросились под венец
00:45
Россиянки после карантина бросились под венец
Любовь
Звезды, которые недолюбливают свои идеальные тела
03:26
Звезды, которые недолюбливают свои идеальные тела
Звёзды Красота
5 вещей, которые нельзя хранить в ванной
02:37
5 вещей, которые нельзя хранить в ванной
Дом и сад
Лолита сделала откровенное признание о разводе
03:21
Лолита сделала откровенное признание о разводе
Звёзды Любовь
Роскачество предупредило о вреде холодного чая в жару
00:24
Роскачество предупредило о вреде холодного чая в жару
Еда
Обнародован правильный способ покупки арбузов
00:43
Обнародован правильный способ покупки арбузов
Еда
Орейро объяснила, зачем ей российское гражданство
00:25
Орейро объяснила, зачем ей российское гражданство
Звёзды
Выведен арбуз для диабетиков и аллергиков
07:30
Выведен арбуз для диабетиков и аллергиков
Еда Здоровье
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение