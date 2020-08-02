Лето — время звездных романов, осень — свадеб среди знаменитостей. Кто из артистов и медийных персон станет мужем или женой в ближайшее время? О скорых свадьбах Анны Седоковой, Маргариты Грачевой , сына Валерии и других рассказывает «Экспресс газета».

Будущие свадьбы звезд: Анна Седокова

Июль для Анны Седоковой выдался праздничным: 2 числа день рождения отмечал ее возлюбленный Янис Тимма , через 2,5 недели артистка устраивала вечеринку в честь 9-летия дочки Моники, а под занавес месяца оказалась главной героиней радостного события сама — певица получила предложение руки и сердца.

Вместе с друзьями Седоква и Тимма отправились кататься на яхте — во время прогулки баскетболист и позвал Анну замуж. Не обошлось без казусов: то лодка ломалась, то заряжал дождь. Но главное — артистка сказала «Да» и готовится к новой свадьбе.

Будущие свадьбы звезд: Маргарита Грачева

Маргарита стала героиней шоу, писательницей и известной особой из-за страшной трагедии: в конце 2017-го муж отрубил ей кисти рук, подозревая в неверности. Дмитрий получил 14 лет колонии, а Рита, оставшаяся с двумя детьми, начала новую жизнь — и готовится во второй раз выйти замуж.

О переменах в личной жизни Грачева рассказала еще осенью прошлого года: да, есть мужчина, да, он сделал предложение, да, ответила согласием. «Будет свадьба. Но не в этом году», — отвечала на слухи девушка.

Время настало: Маргарита Грачева снова наденет платье невесты — в этом сентябре. К слову, наряд уже выбран — как и ресторан, где пройдет скромное торжество.

«Это будет в семейном кругу, в кругу друзей. Я надеюсь, что вирус не испортит все мои планы, и все получится. Все почти готово, сейчас просто ждем информации от ресторанов, — раскрыла Грачева детали свадьбы Пятому каналу и объяснила, почему не боится отношений после пережитого ужаса. — Судить по одному мужчине весь мужской пол… Я понимала, что так нельзя. Лично я выбиралась из этого сама. Конечно, у меня была огромная поддержка родственников, знакомых. От людей незнакомых была просто колоссальная помощь!»

Будущие свадьбы звезд: Наталья Водянова

Супермодель, по собственным словам, выйти замуж не жаждала: с Антуаном Арно она прожила в фактическом браке с 2011 года. Почему? «Мы и так чувствуем друг друга одной семьей. Если все хорошо, зачем что-то менять?», — объясняла пара. Но все же решила заключить брак: с кольцом на пальце Наталья появилась в минувший Новый год и рассказала, что получила предложение от Арно на русском языке.

Свадьба планировалась на лето, но отменилась из-за пандемии — Водяновой и ее обожателям снова приходится ждать. Хотя подготовка уже кипела. Влюбленные планировали пригласить 300 друзей и родных, обвенчаться в аббатстве Сен-Пьер-д’Овиллер и продолжить вечер ужином в доме Ruinart. И даже платье заказано — вдохновленное образом Грейс Келли. Но примерки, как и свадьба Наталья Водяновой, отложены на год. Ждем лета 2021-го!

Будущие свадьбы звезд: сын Валерии

Валерия может гордиться и радоваться — ее ненаглядные сыновья, что называется, пристроены. Старший сын Артемий женился на «металлургической королевне» прошлым летом, а младший Арсений вот-вот станет мужем — на днях он сделал предложение возлюбленной Лиане.

Как проходило романтическое событие, парень отчитался в Инстаграме. Свидание на верхних этажах «Москвы-Сити», бегущая строка с волнующим вопросом, ожидаемое согласие, салюты в честь помолвки — все это запечатлено на видео. А что до свадьбы, тянуть с ней Арсений Шульгин не планирует: торжество пройдет в августе или сентябре, подготовкой занимаются сами будущие молодые — финансовую помощь родственников они категорически отвергли.

Будущие свадьбы звезд: Степан Меньщиков

43-летний участник «Дома-2» и его новой реинкарнации «Дом-2. Спаси свою любовь» стал мужем во второй раз. В июле Степан расписался с возлюбленной Ангелиной Монах, близок с которой с конца прошлого года, с отпуска на берегу Сиамского залива. Почему такая спешка? Пара ждет ребенка — малыш станет третьим и для телезвезды, и для его спутницы (у каждого из новоиспеченных супругов растут дети от прошлых отношений).

В загс Меньщиков и Монах сходили, но свадьбу из-за положения невесты устраивать не стали — она планируется на сентябрь и обещает стать масштабной.

«Мы планируем провести свадьбу в русских традициях рубежа XX-XXI веков, стилизованных под дворянский бал. У нас будет тройка лошадей, запряженных в ярко убранную карету, и даже медведь, встречающий дорогих гостей с подносом с водкой, и оркестр с заздравными песнями цыган. А так же богатый банкет, поздравления и подарки, выступления звезд эстрады и танцы», — делится с Womanhit Меньщиков.

Будущие свадьбы звезд: Дина Немцова

Самая юная невеста в нашем материале — дочь покойного политика Бориса Немцова . Дина, едва перешагнув порог совершеннолетия, получила предложение от 20-летнего бойфренда Дмитрия — и согласилась стать его женой. В следующем году — когда, как надеется девушка, не будет масок и опасений заболеть.