Звезды, которые отреклись от своих родителей 

Конечно, не любой родитель хороший. Дать жизнь, по скромному мнению автора, это далеко не все, что обязаны сделать взрослые люди для счастья своих детей.

Но существуют ли поступки родителей, которые никак нельзя простить? Посмотрим, кто из звезд не смог задушить в себе детскую обиду и перестал общаться со своими родителями.

В 2017 году, когда певице вручали «Грэмми» за популярную песню «Hello», в своей речи певица прямым текстом сказала, что не любит своего отца. Причина довольна банальная, но от этого не менее обидная: алкоголь.

Когда Адель было 11 лет, ее отец начал беспробудно пить, пытаясь заглушить горе после смерти своего отца (дедушки певицы). Выпивая каждый день по несколько литров пива, Марк Эванс совсем забыл о своей дочери, чем заслужил ее неприязнь.

Актриса и певица не раз отмечала, что своим успехом обязана только себе самой. В некоторых интервью она признавалась, что в детском возрасте неоднократно подвергалась побоям со стороны родного отца, а мать даже не пыталась ее защитить.

Дочь Валерии и Александра Шульгина так боялась своего отца, что даже после развода родителей продолжала испытывать эпилепсионные припадки в его присутствии. Анна рассказывает, что сейчас дела обстоят куда лучше, но, когда дочь и отец встречаются на публичных мероприятиях, просто молча походят мимо друг друга.

В отличие от предыдущих героинь, у американской актрисы больше претензий не к отцу, а к матери. Дрю очень рано начала актерскую карьеру и к десятилетнему возрасту уже была настоящей звездой. В этом же, совсем юном, возрасте, она умудрилась попробовать… сигареты, алкоголь и наркотики. Всему виной мама актрисы, которая брала девочку с собой в ночные клубы и ради забавы и на потеху публике давала дочери пробовать запретные вещества.

Уже в 14 лет Дрю поняла, что этот путь к хорошему не приведет и начала избавляться от зависимостей и разгульного образа жизни. В прошлом также остались и близкие отношения с мамой.