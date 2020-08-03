Мужа Гагариной поймали с новой пассией 

Мужа Полины Гагариной заметили в компании новой девушки. Дмитрия Исхакова засняли гуляющим по парку с молодой блондинкой и новорожденным ребенком в коляске. Фотограф и его пассия проводили время в Ботаническом саду на ВДНХ и выглядели они, как счастливая семейная пара: держались за руки и мило улыбались друг другу.

Появлялась неизвестная девушка и на личной странице Исхакова в инстаграме. Исхаков публиковал ее фото с ребенком на руках на лугу — в кадре блондинка обнажена по пояс и кормит малыша грудью. К слову, новорожденный заинтересовал общественность гораздо больше, чем новая возлюбленная Дмитрия. Мальчику на вид не больше года и многие задались вопросом, не является ли фотограф его отцом. Тем более слухи о разногласиях в браке Исхакова с Гагариной ходили уже давно.

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