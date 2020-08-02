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18-летняя Дина Немцова вышла замуж 

WMJ.ru и ещё 4 42 минуты назад
18-летняя Дина Немцова вышла замуж
Фото: WMJ.ru
2 августа возлюбленные опубликовали первые фото со свадебной церемонии.
Дочь Бориса Немцова поделилась в Сети радостной новостью — 18-летняя девушка вышла замуж за своего одноклассника Димитрия Матевосова, с которым они вместе учились в школе 1239. Трогательный пост Дина разместила на своей странице в Instagram. На снимке девушка позирует в роскошном белоснежном платье Victor&Rolf и с букетом нежных гипсофил в руках. Вместе с возлюбленным в строгом смокинге, пара выходит из зала бракосочетания, расположенного в Барвиха Luxury Village. Невеста подобрала к платью летящую фату с ободком из драгоценных камней в форме цветов. Под фото Дина написала: «Я тебя люблю. Пока мы отмечаем».
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Звёзды , Борис Немцов , Дина Немцова
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