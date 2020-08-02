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Прико доставлен в больницу в тяжелом состоянии 

Экспресс газета и ещё 6 40 минут назад
Прико доставлен в больницу в тяжелом состоянии
Фото: Экспресс газета
Об экстренной госпитализации участника первого состава группы "Ласковый май" Александра Прико рассказал продюсер коллектива Андрей Разин. 56-летний музыкант признался, что он опасается за здоровье коллеги, состояние которого сейчас оценивается как тяжелое.

"Солист первого состава группы «Ласковый май» Александр Прико находится в тяжелом состоянии во 2-м терапевтическом отделении городской больницы Святого Георгия Победоносца, в Санкт-Петербурге", — написал продюсер на своей странице в Instagram.

По словам Разина, сам он на данный момент находится в Краснодаре. Однако при необходимости готов отправиться в Северную столицу для оказания помощи заболевшему пневмонией Александру Прико. При этом, продюсер подчеркнул — о ситуации с с состоянием коллеги он узнает из первых уст.

"Напоминаю, что Александр Прико был мной привезён в 1988 году в Москву в качестве солиста группы «Ласковый май» вместе с Игорем Игошиным, который, к сожалению, погиб. В настоящее время Александр с семьей живет и работает в Санкт-Петербурге", — напомнил Разин своим подписчикам.

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Женский форум
Звёзды , Другое , Андрей Разин , Игорь Игошин
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