Прико доставлен в больницу в тяжелом состоянии 

Об экстренной госпитализации участника первого состава группы "Ласковый май" Александра Прико рассказал продюсер коллектива Андрей Разин . 56-летний музыкант признался, что он опасается за здоровье коллеги, состояние которого сейчас оценивается как тяжелое.

"Солист первого состава группы «Ласковый май» Александр Прико находится в тяжелом состоянии во 2-м терапевтическом отделении городской больницы Святого Георгия Победоносца, в Санкт-Петербурге", — написал продюсер на своей странице в Instagram.

По словам Разина, сам он на данный момент находится в Краснодаре. Однако при необходимости готов отправиться в Северную столицу для оказания помощи заболевшему пневмонией Александру Прико. При этом, продюсер подчеркнул — о ситуации с с состоянием коллеги он узнает из первых уст.