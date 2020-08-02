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Вокс пожаловалась на «интимные» звонки 

Слово и Дело 3 часа назад
Вокс пожаловалась на «интимные» звонки
Фото: @alisavox
Бывшая участница популярной группы "Ленинград" заявила, что она не из числа знаменитостей с плохой репутацией. Она всегда дружелюбно общалась с фанатами и вела себя прилично. В разговоре с Даной Борисовой в программе "Star Парад" на ФАН-ТВ она вспомнила, что лишь пару раз получала звонки непристойного характера.

"Были звонки года четыре назад с предложением: "Сколько будет стоить ужин с продолжением с Алисой Вокс?" — вспомнила исполнительница.

Однако ее имя никогда не значилось в списках девушек, оказывающих эскорт-услуги, а личные связи не транслировались на публику. Именно поэтому звезду донимали буквально несколько раз — по телефону.
Знаменитость также ответила, что всего лишь раз прибегала к услугам пластического хирурга. Вокс увеличила верхнюю губу, добавив в нее филлер. Больше певица не делала никаких манипуляций со своей внешностью. Она подчеркнула, что люди, далекие от бьюти-индустрии, вряд ли догадаются, что у нее "подкаченные" губы.
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Женский форум
Звёзды , Алиса Вокс , Дана Борисова
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