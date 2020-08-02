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Степаненко вспомнила первый разговор о разводе с Петросяном 

Елизавета Назарова 4 часа назад
Степаненко рассказала, как узнала о разводе
Фото: globallookpress.com
Елена Степаненко рассказала, как узнала о том, что ее супруг хочет развестись. Об этом сообщает РИА Новости.
Артистка поделилась, что разговор о том, что Евгений Петросян хочет разойтись, стал для нее неожиданностью. Она была на гастролях, когда между ней и супругом состоялся роковой разговор.

«Я встала попить и еду на гастроли продолжительные по Сибири. И мне говорят: "Ты знаешь, я хочу тебе сказать…"», — призналась звезда.

Степаненко вспомнила, что тогда сказала, что подумает над этим. По ее словам, сначала она злилась на юмориста, но потом поняла, что все случилось так, как должно было. Она добавила, что сначала супруги планировали разделить все имущество поровну, но потом между ними начались ссоры.
Ранее "Рамблер" сообщал, что Наталью Подольскую заподозрили в беременности.
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