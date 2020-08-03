Бузову подозревают в связи с женатым мужчиной

Ольгу Бузову подозревают в любовной связи с ее продюсером. Арам Ананян, более известный как Арам Арчер , женат, но, похоже, это не помешало артистке закрутить с ним роман. Их и ранее часто замечали вместе в совсем нерабочих обстановках: санаторий в Подмосковье, ресторан в Барселоне.

Потом у Ольги случился роман с Давидом Манукяном. В любовь мало кто верил, даже друзья певицы. А астрологи и вовсе предполагали, что рэперу нужны только деньги Бузовой. Хотя поклонники певицы надеялись, что под венец она все-таки пойдет. Недавно стали ходить слухи, что их любовь была выдумана. Обычный пиар-ход, на котором заработали оба. Говорят, что Давид наконец-то смог закрыть все свои долги.

В последнее время Ольгу все чаще видят в компании Ананяна. Как сообщает «Экспресс-газета», так было на юбилее Андрея Григорьева-Апполонова, снимок с которого певица украсила сердечками и оставила подпись «Всегда рядом».

43-летний Арам Ананян состоит в законном браке и воспитывает двоих детей. Компанию Archer Music Production основал более 10 лет назад. В числе его клиентов, помимо Бузовой, Artik&Asti, Ирсон и другие.