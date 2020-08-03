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«Всегда рядом»: Ольгу Бузову подозревают в связи с женатым мужчиной 

Teleprogramma.pro и ещё 2 1 час назад
Бузову подозревают в связи с женатым мужчиной
Фото: Teleprogramma.pro
Ольгу Бузову подозревают в любовной связи с ее продюсером. Арам Ананян, более известный как Арам Арчер, женат, но, похоже, это не помешало артистке закрутить с ним роман. Их и ранее часто замечали вместе в совсем нерабочих обстановках: санаторий в Подмосковье, ресторан в Барселоне.
Потом у Ольги случился роман с Давидом Манукяном. В любовь мало кто верил, даже друзья певицы. А астрологи и вовсе предполагали, что рэперу нужны только деньги Бузовой. Хотя поклонники певицы надеялись, что под венец она все-таки пойдет. Недавно стали ходить слухи, что их любовь была выдумана. Обычный пиар-ход, на котором заработали оба. Говорят, что Давид наконец-то смог закрыть все свои долги.
В последнее время Ольгу все чаще видят в компании Ананяна. Как сообщает «Экспресс-газета», так было на юбилее Андрея Григорьева-Апполонова, снимок с которого певица украсила сердечками и оставила подпись «Всегда рядом».
43-летний Арам Ананян состоит в законном браке и воспитывает двоих детей. Компанию Archer Music Production основал более 10 лет назад. В числе его клиентов, помимо Бузовой, Artik&Asti, Ирсон и другие.
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Звёзды , Арам Арчер , Ольга Бузова , Экспресс-газета
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