«Невротично цепляется ручонками за штаны проходимцев»

После обвинений Ксения Бородина заявила, что ее слова перебрали, а вынос на обложке был вырван из контекста. Миро уверена, что звезда пытается оправдаться и спихнуть всю вину на журналистов, но при этом они не виноваты.

"Если женщина набирает вес после родов, то это только её вина, по мнению Ксении. «Не виноват никто, кроме неё самой», — прямая цитата, не вырванная из контекста. Содержится ли в этом утверждении обвинение женщин? Да, содержится. Совершенно недвусмысленное и прямое. Располнела? Виновата!", — пишет Миро.

Блогер призвала не слушать Бородину и не думать о том, как женщины выглядят после родов. По ее мнению, прежде всего мамы должны беспокоиться о состоянии своих детей, а не о том, как она выглядит в глазах мужчин.

"Бородина так давно и так невротично цепляется двумя ручонками за штаны всяких проходимцев, что сама не понимает, какую неадекватную дичь порет. Запомните: женщина не виновата в том, что полнеет после родов. В этом никто не виноват. Набор веса во время беременности и невозможность его скинуть во время грудного вскармливания — совершенно естественное явление"

Миро уверена, что все высказывания Бородины происходят из-за ее комплексов, которые она пытается навязать другим женщинам из-за страха остаться одной.

"Сама живёт с этим страхом и и другим женщинам пытается его навесить, запугивая их перспективой того, что от них могут уйти мужья. И не просто уйти, а уйти «легко» и «к другой». Это — «большая, серьёзная травма», по мнению Бородиной. Я же считаю, что «большая, серьёзная травма» у Ксении — в башке"