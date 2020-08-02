Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Миро разнесла оправдавшуюся Бородину 

Елизавета Назарова 1 час назад
«Невротично цепляется ручонками за штаны проходимцев»
Фото: @borodylia
Лена Миро ответила на то, как Ксения Бородина оправдалась за свое интервью. По мнению блогера, журналисты не виноваты. Об этом она сообщила в своем "Живом журнале".
После обвинений Ксения Бородина заявила, что ее слова перебрали, а вынос на обложке был вырван из контекста. Миро уверена, что звезда пытается оправдаться и спихнуть всю вину на журналистов, но при этом они не виноваты.

"Если женщина набирает вес после родов, то это только её вина, по мнению Ксении. «Не виноват никто, кроме неё самой», — прямая цитата, не вырванная из контекста. Содержится ли в этом утверждении обвинение женщин? Да, содержится. Совершенно недвусмысленное и прямое. Располнела? Виновата!", — пишет Миро.

Блогер призвала не слушать Бородину и не думать о том, как женщины выглядят после родов. По ее мнению, прежде всего мамы должны беспокоиться о состоянии своих детей, а не о том, как она выглядит в глазах мужчин.

"Бородина так давно и так невротично цепляется двумя ручонками за штаны всяких проходимцев, что сама не понимает, какую неадекватную дичь порет. Запомните: женщина не виновата в том, что полнеет после родов. В этом никто не виноват. Набор веса во время беременности и невозможность его скинуть во время грудного вскармливания — совершенно естественное явление"

Миро уверена, что все высказывания Бородины происходят из-за ее комплексов, которые она пытается навязать другим женщинам из-за страха остаться одной.

"Сама живёт с этим страхом и и другим женщинам пытается его навесить, запугивая их перспективой того, что от них могут уйти мужья. И не просто уйти, а уйти «легко» и «к другой».   Это — «большая, серьёзная травма», по мнению Бородиной. Я же считаю, что «большая, серьёзная травма» у Ксении — в башке"

Ранее "Рамблер" сообщал, что Орейро объяснила, зачем ей российское гражданство.
Видео дня. Как мгновенно убрать черные точки на носу
Женский форум 2
Звёзды , Ксения Бородина , Лена Миро
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Генетики выяснили, от кого зависит интеллект ребенка
Генетики выяснили, от кого зависит интеллект ребенка
Полностью обнаженная Рудова в бассейне сняла бикини
Полностью обнаженная Рудова в бассейне сняла бикини
Популярный в РФ продукт оказался смертельно опасным
Популярный в РФ продукт оказался смертельно опасным
Видео
Какая колбаса вреднее всего для организма
02:30
Какая колбаса вреднее всего для организма
Еда
«Бузова — алкоголичка»
00:39
«Бузова — алкоголичка»
Звёзды
Россиянки после карантина бросились под венец
00:45
Россиянки после карантина бросились под венец
Любовь
Звезды, которые недолюбливают свои идеальные тела
03:26
Звезды, которые недолюбливают свои идеальные тела
Звёзды Красота
5 вещей, которые нельзя хранить в ванной
02:37
5 вещей, которые нельзя хранить в ванной
Дом и сад
Лолита сделала откровенное признание о разводе
03:21
Лолита сделала откровенное признание о разводе
Звёзды Любовь
Роскачество предупредило о вреде холодного чая в жару
00:24
Роскачество предупредило о вреде холодного чая в жару
Еда
Обнародован правильный способ покупки арбузов
00:43
Обнародован правильный способ покупки арбузов
Еда
Орейро объяснила, зачем ей российское гражданство
00:25
Орейро объяснила, зачем ей российское гражданство
Звёзды
Выведен арбуз для диабетиков и аллергиков
07:30
Выведен арбуз для диабетиков и аллергиков
Еда Здоровье
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение