«Невротично цепляется ручонками за штаны проходимцев»

"Если женщина набирает вес после родов, то это только её вина, по мнению Ксении. «Не виноват никто, кроме неё самой», — прямая цитата, не вырванная из контекста. Содержится ли в этом утверждении обвинение женщин? Да, содержится. Совершенно недвусмысленное и прямое. Располнела? Виновата!", — пишет Миро.
"Бородина так давно и так невротично цепляется двумя ручонками за штаны всяких проходимцев, что сама не понимает, какую неадекватную дичь порет. Запомните: женщина не виновата в том, что полнеет после родов. В этом никто не виноват. Набор веса во время беременности и невозможность его скинуть во время грудного вскармливания — совершенно естественное явление"
"Сама живёт с этим страхом и и другим женщинам пытается его навесить, запугивая их перспективой того, что от них могут уйти мужья. И не просто уйти, а уйти «легко» и «к другой». Это — «большая, серьёзная травма», по мнению Бородиной. Я же считаю, что «большая, серьёзная травма» у Ксении — в башке"