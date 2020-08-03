Фадеев опубликовал фото до похудения на 100 кг

Российский композитор и музыкальный продюсер Максим Фадеев поделился с поклонниками фотографией двухлетней давности, сделанной в те времена, когда он весил 200 кг.

В своем официальном Instagram-профиле музыкальный продюсер Максим Фадеев, не так давно обративший на себя внимание общественности экстремальной потерей веса, решил поностальгировать и вспомнить время, когда с ним еще не произошли эти кардинальные изменения.

@fadeevmaxim

В итоге вниманию поклонников артиста был предоставлен кадр, сделанный на фоне морского побережья, где их любимец демонстрирует свою, как они выразились, "объемную" фигуру, облаченную в наряд, состоящий из халата темно-синего оттенка. В руках известный композитор сжимал клинок и ножны традиционного японского холодного оружия.

— Скучаю по океану. Очень хочется нырнуть и вытащить ракушку, потом приготовить ее в классном соусе и… съесть! Фото — 2 года назад! Будто целая жизнь прошла с тех пор! По ощущениям, будто прошло лет 15 (здесь и далее авторский стиль сохранен — прим. ред.), — поделился мыслями артист в соцсети.

По признаниям поклонников творчества Фадеева, они даже успели испугаться при первом взгляде на снимок.

— Ой, я даже сначала немножечко испугалась: очень обьемненько! Но океан — это сила и красота! — прокомментировала увиденное подписчица Фадеева.

Сам же продюсер в ответ на это сообщение написал, что на снимке масса его тела составляет 200 кг. После чего многие поклонники артиста стали интересоваться, а какой его вес на сегодняшний день. Но эти вопросы Фадеев оставил без ответа.

Вместе с тем немалое количество пользователей Сети до сих пор ожидают обещанную Фадеевым методику его похудения.