Певица Наталья Орейро опубликовала трогательную художественную фотографию, на которой она с обнаженной грудью кормит своего сына Мерлина Атауальпу. Снимок появился на странице звезды в Instagram. В своей публикации она объяснила, что общество должно поддерживать грудное вскармливание, если ему не безразличны матери с детьми.
Соцсети
На снимке с Орейро запечатлен ее единственный сын от лидера рок-группы Dividios Рикардо Мольо. С музыкантом актриса находится в браке вот уже 19 лет. Поклонники Орейро из разных стран оставили восторженные комментарии и слова поддержки под фотографией:
"Какая красивая фотография! Вы прекрасны"
"Мадонна с младенцем"
"Люблю тебя, Наташа!".
Сейчас Наталья Орейро находится в процессе получения российского гражданства. Таким образом она хочет отблагодарить русскоязычную аудиторию за преданность. Звезда отметила, что при этом не будет жить в России, поскольку ее дом — Аргентина.