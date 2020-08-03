Певица Наталья Орейро опубликовала трогательную художественную фотографию, на которой она с обнаженной грудью кормит своего сына Мерлина Атауальпу. Снимок появился на странице звезды в Instagram. В своей публикации она объяснила, что общество должно поддерживать грудное вскармливание, если ему не безразличны матери с детьми.

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На снимке с Орейро запечатлен ее единственный сын от лидера рок-группы Dividios Рикардо Мольо . С музыкантом актриса находится в браке вот уже 19 лет. Поклонники Орейро из разных стран оставили восторженные комментарии и слова поддержки под фотографией:

"Какая красивая фотография! Вы прекрасны"

"Люблю тебя, Наташа!".

Сейчас Наталья Орейро находится в процессе получения российского гражданства. Таким образом она хочет отблагодарить русскоязычную аудиторию за преданность. Звезда отметила, что при этом не будет жить в России, поскольку ее дом — Аргентина.