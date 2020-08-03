Заворотнюк возвращается в Россию из США 

Состояние Анастасии Заворотнюк заметно улучшилось. Радостную новость, пока вполголоса, сообщают близкие актрисы. Наташа Королева , ее соседка по загородному поселку Крекшино, даже выразила надежду на скорую встречу.

Постойте, о какой встрече Королевой и Заворотнюк идет речь, если по официальной версии, которую не устают озвучивать родственники и друзья актрисы, она уже с весны живет в Крекшино. Сколько раз и Петр Чернышев , и пиар-директор актрисы Марина Потапова рассказывали, что Настя, которую якобы в апреле выписали из больницы, переживает пандемию коронавируса в загородном доме. Втайне от чужих глаз проходит реабилитацию, гуляет по лужайке и вообще приходит в себя после перенесенной болезни. Королева живет от нее через два дома. Неужели до сих пор не заглянула к выздоравливающей подруге за столько-то времени.

На самом деле Наташа и не пыталась. Ей ли не знать, что дом Насти Заворотнюк давно пустует. Наши репортеры приезжали туда множество раз и ни в один из них не видели, чтобы в особняке горел свет. Соседи тоже подтверждают, что признаков жизни в доме нет. Приходит только садовник — подстричь лужайку и управляющий — проверить котел.

Так где же выздоравливает Настя? Может быть, в московской квартире? Но ее там тоже нет. Многократно проверено лучшими папарацци страны. В какой-то момент Заворотнюк просто пропала с радаров, хотя все ее дети и мама Валентина Борисовна остались на месте. Говорить это может только об одном — ее вывезли из страны. Потому что будь она в любом из российских лечебных заведений, мы бы уже давно могли рассмотреть ее фотографии в разных ракурсах.

Волшебная вакцина

Заворотнюк лечится или проходит реабилитацию где угодно, но точно не в России. Ответ, возможно, кроется в передвижениях Петра Чернышева, который даже в период самоизоляции регулярно вылетал в Нью-Йорк, рейсы куда не отменяли. Ни о каких гастролях речь, естественно, не шла. Тогда зачем он так часто туда мотался?

Не к больной ли жене летал? Не в нью-йоркскую ли клинику Memorial Sloan Kettering Cancer Center? Ту самую, где проходила лечение Жанна Фриске

Дело в том, что Петр Чернышев — гражданин США с 2001 года, пятикратный чемпион страны. Его страховка до поры могла спокойно покрывать расходы на лечение. А когда ее стало не хватать, пришлось продать за 12 млн руб. ялтинскую квартиру. Сумма вполне адекватная для американской медицины. Один укол волшебной антираковой вакцины стоит там около $4 тыс. Жанна Фриске обратилась туда слишком поздно, а вот Настю, похоже, привезли вовремя. И волшебные уколы ей помогли. Хотя, может, это уже и не та вакцина. Ведь технологии не стоят на месте. Врачам, видимо, удалось справиться с болезнью, и Заворотнюк готова вернуться домой. Не за ней ли в Нью-Йорк опять улетел Петр Чернышев?

Домашний очаг

На днях крекшинскую резиденцию впервые за долгое время посетило почти все семейство звезды: сын Майк, дочь Анна и мама Валентина Борисовна. С полуторагодовалой Милой в Москве осталась няня. С ними приехали две представительницы клининговой компании. Дом, в котором никто не жил, начали спешно драить и убирать. На улицу из сарая вынесли кресла, мангал и гриль.

В то же время в социальных сетях старшей дочери «прекрасной няни» Анны появился вал дачных снимков. На них кроме девушки можно рассмотреть идеальный порядок, какого никогда не бывает в нормальном доме. Видно, что там только что закончилась уборка.

С чего бы вдруг такой переполох вместе с неожиданными сообщениями о готовности Заворотнюк впервые выйти к публике? Все это говорит только об одном — нас всех ждет очень хорошая новость. Дай-то бог.