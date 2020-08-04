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Самая красивая женщина в мире рухнула в бассейн в прозрачном платье ради съемки 

Lenta.ru и ещё 3 2 часа назад
Американская супермодель Белла Хадид, которую ранее признали самой красивой женщиной в мире, приняла участие в съемке для модного журнала Elle. Публикация появилась в Instagram-аккаунте издания.
Размещенная серия состоит из фотографии и видеоролика. Для снимка 23-летняя Хадид позировала в расстегнутом красном наряде из прозрачной ткани.
На кадрах ролика она подошла к краю бассейна, взяла в руку подол платья и рухнула в воду.
В интервью для августовского номера журнала модель размышляет о семье и друзьях, а также о движении Black Lives Matter (BLM, «Жизни черных важны»).

«Я хочу, чтобы юные девочки и мальчики знали, что они имеют право голоса и должны требовать справедливости в том, что для них важно»,

— высказалась Хадид.
Известно, что автором съемки стала старшая сестра Беллы, 25-летняя супермодель Джиджи Хадид.
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Звёзды , Видео , Обнаженные модели , Фото топлес , Белла Хадид , Elle
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