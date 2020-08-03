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«Да»: Асмус дерзко ответила на вопрос о предстоящей свадьбе Харламова 

Teleprogramma.pro 1 час назад
Асмус дерзко ответила на вопрос о свадьбе Харламова
Фото: Teleprogramma.pro
После заявления звездной пары Кристины Асмус и Гарика Харламова о расставании, артист превратился в завидного жениха. Именно ему почему-то периодически приписывают различные романы, предсказывая новый брак. А вот личность актрисы чаще всего остается вне разговоров о скорой свадьбе. Видимо, стереотип о том, что разведенной женщине с ребенком труднее найти новую половинку работает и здесь.
Харламова уже успели «свести» с Яной Кошкиной, артисткой юмористического шоу «Однажды в России». На что комик отреагировал на свой манер — шутливо представив в социальных сетях фото пышной избранницы. Однако в кадре звсветилась вовсе не известная брюнетка, а дама с гипертрофированными формами.
Затем в Сеть просочилась информация о том, что Харламов предстал на одной из вечеринок с симпатичной блондинкой, напоминающей одновременно и первую, и вторую жену. Такую же нежную и хрупкую. На это Гарик отреагировал вновь шутливо, но достаточно нервно, показав в личном блоге взбешенного пса.
Соцсети
И вот вопросами о предстоящем браке резидента Comedy Club стали донимать уже и практически бывшую благоверную артиста Кристину Асмус. «Правда, что Гарик нашел другую, и свадьба в январе?» — прямо спросил актрису один из ее фолловеров. Звезда не стала замалчивать ситуацию и ответила весьма неожиданно: «Да, я подружка невесты». Впрочем, от девушки, которая семь лет прожила с юмористом, ожидать другого вряд ли стоило.
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Звёзды , Гарик Харламов , Яна Кошкина , Кристина Асмус
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