Асмус резко высказалась о свадьбе Харламова

После заявления о расставании, Гарик Харламов стал одним из самых обсуждаемых мужчин России. Ему то и дело приписывают романы с разными девушками, а порой и планы о будущей свадьбе.
Харламова уже заподозрили в отношениях с Яной Кошкиной, артисткой юмористического шоу «Однажды в России», затем свели с неизвестной хрупкой блондинкой. На все подобные новости Гарик отвечал в привычной ему шутливой манере.
На этот раз вопрошающие зрители добрались и до Кристины Асмус. «Правда, что Гарик нашел другую, и свадьба в январе?» — спросил актрису один из фолловеров. Звезда решила ответить: «Да, я подружка невесты».
@asmuskristina
К счастью, девушка, которая семь лет прожила с резидентом Comedy club, научилась весело отвечать на неуместные вопросы подписчиков.
Ранее "Рамблер" сообщал, что Асмус вновь снялась оголенной, но уже после развода.