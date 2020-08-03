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Анна Хилькевич оправдалась за откровенные фото в нижнем белье 

Экспресс газета 3 часа назад
Актриса и мать двоих детей Анна Хилькевич часто хвастается в своем микроблоге стройной фигурой, выкладывая фотографии в бикини или нижнем белье.
Как оказалось, супруг Анны Артур Волков не всегда разделяет любовь своей жены к подобным снимкам и не понимает, почему Анна так часто фотографируется в нижнем белье или купальниках. Подобные вопросы появляются и у подписчиков, которые периодически напоминают Хилькевич, что она мать двоих детей.
@annakhilkevich
Хилькевич объяснила свою любовь к подобным снимкам тем, что сохранять такую фигуру не так уж и просто, Анна прикладывает много усилий, чтобы оставаться в форме — именно поэтому ей хочется показывать результат своих стараний.

«Муж мне говорит, что у тебя за страсть к фото такого плана?Просто он не понимает, как непросто мне это дается. Про генетику можно говорить, когда тебе 20. А вот когда уже за 30 перевалило, и у тебя 2 детей… Тут нужно применять меры. Спорт, питание, режим, уходы, секретики и лайфхаки. К чему только мы не прибегаем, чтобы быть в хорошей форме», — поделилась своими размышлениями Анна.

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Звёзды , Видео , Артур Волков , Анна Хилькевич
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