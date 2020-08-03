«Муж мне говорит, что у тебя за страсть к фото такого плана?Просто он не понимает, как непросто мне это дается. Про генетику можно говорить, когда тебе 20. А вот когда уже за 30 перевалило, и у тебя 2 детей… Тут нужно применять меры. Спорт, питание, режим, уходы, секретики и лайфхаки. К чему только мы не прибегаем, чтобы быть в хорошей форме», — поделилась своими размышлениями Анна.