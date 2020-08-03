Получив российский паспорт с нашим гражданством, Наталия Орейро честно заявила, что в России жить не будет.

«Для меня это было бы честью с символической точки зрения; конечно, я не буду жить в России, у меня есть место жительства в Аргентине, и мой сын ходит в школу в Аргентине»

Блогер разразилась гневной статьей о том, что гражданство должны получать только те люди, которые имеют желание жить и трудиться, знать русский язык, традиции, историю, чего Наталия Орейро делать не хочет.

"Аргентинская сериальная актрисочка приравняла российский паспорт к сувенирам: матрёшке, балалайке, кокошнику".

Смутила Миро и причина, по которой актриса не хочет жить в России.

"Она даже жить тут не хочет, потому что считает аргентинское образование сына лучше российского".

Блогер обратила внимание, что для получения гражданства в других странах необходимо соблюсти строгую процедуру: купить недвижимость, прожить должное количество лет или получить работу.

Российское гражданство, по словам, Миро должно быть не "честью с символической точки зрения, а недостижимой мечтой для любого жителя планеты".