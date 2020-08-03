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Судзиловская поделилась откровенным фото 

Teleprogramma.pro 1 час назад
Олеся Судзиловская показала ровный загар и стройную фигуру. Актриса позировала в купальнике на пляже. Для места отдыха был выбран Алтай. Подписчикам в своем инстаграме она призналась, как переживала, что не получится загореть за один день.
@olesya_sudzilovskaya

«Комаров нет, погода прекрасная, чистая вода, горный воздух, свежая пища! Красота лугов, холмов, рек, водопадов! Алтай — моя новая искренняя привязанность!» — подписала снимок Судзиловская.

Поклонники тут же оценили ее внешний вид. «Хорошо выглядите!» — писали в комментариях пользователи Сети.
Актриса часто делится своими секретами стройности и сохранению молодости. Тем временем в мае Судзиловской исполнилось 46 лет. Недавно поклонники актрисы заподозрили ее в третьей беременности. Однако фотографии с отдыха все опровергают.
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Звёзды , Видео , Олеся Судзиловская
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