Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

56-летняя Цыганова покрасовалась в купальнике 

News.ru и ещё 2 1 час назад
56-летняя Цыганова покрасовалась в купальнике
Фото: News.ru
56-летняя Вика Цыганова показала подписчикам в Instagram свою стройную фигуру. Она выложила фото из отпуска в стильном красном купальнике в трендовый белый горох.
@vika.tsyganova
Солнечного денёчка, — подписала кадр в ярком купальнике Цыганова.
Публикация вызвал восторг у комментаторов.

«Юна и стройна!», «Какая стройняшка», «Редкая красавица», «Боже, какие формы», «Вы — мой мотиватор! Берусь за фигуру!», — пишут фолловеры.

Судя по хештегам, певица этим летом, как и многие звёзды отечественного шоу-бизнеса, отдыхает в Сочи. Например певец Сергей Лазарев отправился туда в отпуск вместе с коллегой по цеху Алексом Малиновским. Поклонники давно считают, что у них роман. Мужчин часто видели вместе. Прошлое лето они провели в США, не показывая друг друга в своих социальных сетях. Однако их выдавали снимки, которые были сделаны в одинаковых местах, писал NEWS.ru.
Видео дня. Российские знаменитости, выросшие в детдомах
News.ru: последние новости
Полина Гагарина напугала фанатов неестественной худобой Полина Гагарина напугала фанатов неестественной худобой Мужа Полины Гагариной застали в парке с новой девушкой Мужа Полины Гагариной застали в парке с новой девушкой Прохор Шаляпин эпатировал публику откровенным фото в постели Прохор Шаляпин эпатировал публику откровенным фото в постели
Звёзды , Вика Цыганова , Сергей Лазарев , Алекс Малиновский
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Полностью обнаженная Рудова в бассейне сняла бикини
Полностью обнаженная Рудова в бассейне сняла бикини
Каменских засветила «ложбинку греха»
Каменских засветила «ложбинку греха»
Лучшая фигура России
Лучшая фигура России
Видео
Какая колбаса вреднее всего для организма
02:30
Какая колбаса вреднее всего для организма
Еда
«Бузова — алкоголичка»
00:39
«Бузова — алкоголичка»
Звёзды
Россиянки после карантина бросились под венец
00:45
Россиянки после карантина бросились под венец
Любовь
Кузьмин рассказал, почему расстался с Пугачевой
03:06
Кузьмин рассказал, почему расстался с Пугачевой
Звёзды Любовь
Какие напитки лучше всего пить в жару
03:57
Какие напитки лучше всего пить в жару
Еда Здоровье
России грозит новая эпидемия
02:48
России грозит новая эпидемия
Здоровье Еда
Что стало с певицей, певшей про любовь к Диме
03:08
Что стало с певицей, певшей про любовь к Диме
Звёзды
Азиатка похвасталась нереально тонкой талией
00:11
Азиатка похвасталась нереально тонкой талией
Красота Здоровье
Гарри Поттер неожиданно празднует 40-летие
00:58
Гарри Поттер неожиданно празднует 40-летие
Звёзды
Звезды, которые недолюбливают свои идеальные тела
03:26
Звезды, которые недолюбливают свои идеальные тела
Звёзды Красота
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение