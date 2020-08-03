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Шпица предстала в образе соблазнительницы 

Экспресс газета 52 минуты назад
Шпица предстала в образе соблазнительницы
Фото: Экспресс газета
34-летняя Катерина Шпица заинтриговала своих поклонников, выложив кадр с бэкстейджа новой фотосессии. Актриса снялась у фотографа Александры Аксентьевой, известной своими чувственными работами.
Судя по публикации Шпицы, снимки с ее участием тоже будут нежными и раскрепощенными одновременно.
@katerinashpitsa

«А скоро будут фото с этой сессии», — пообещала звезда «Елок» в подписи под фотографией, на которой позирует в неглиже.

Катерина кокетливо выставила вперед бедро — и, по-видимому, кроме распахнутого халатика и босоножек на шпильках, другой одежды на ней нет.
Неожиданный образ Шпицы удивил фанатов.

«Шикарна», «Соблазнительница», «Секси», — засыпали девушку комплиментами. Поклонники признались, что не могут дождаться обещанных Екатериной фотографий.

Ранее Катерина Шпица выложила фото в бикини, сделанное во время отпуска во Вьетнаме, однако фолловеры сочли его пошлым.
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Звёзды , Катерина Шпица
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