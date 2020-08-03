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Новая поза в облегающих нарядах стала трендом у звезд 

Lenta.ru 3 часа назад
Новая поза в облегающих нарядах стала трендом у звезд
Фото: Lenta.ru
Знаменитости массово начали фотографироваться в откровенных нарядах со спины и запустили новый тренд. На размещенные в соцсетях снимки обратило внимание The Sun.
Девушки полюбили позировать, стоя вполоборота к камере, ставя при этом ногу на ступень. По мнению журналистов издания, такое положение позволяет звездам выгодно показать свою фигуру.
Подобными кадрами, в частности, поделились британская певица и участница группы Little Mix Перри Эдвардс (Perrie Edwards), телезвезды Зара Макдермотт (Zara Mcdermott), Хлоя Ферри (Chloe Ferry), Габби Аллен (Gabby Allen), Джорджия Стил (Georgia Steel), Луиза Томпсон (Louise Thompson), а также младшая сестра Ким Кардашьян Хлои и многие другие.
@zara_mcdermott
Например, участница реалити-шоу Love Island Зара Макдермотт снялась на территории отеля в Миконосе, Греция, в синем купальнике и белых кроссовках. Стоя вполоборота, она оперлась ногой о выступ и продемонстрировала свое подтянутое тело.
В то же время 27-летняя Эдвардс сфотографировалась в описанной позе в бикини мятного цвета. Телезвезда Луиза Томпсон, в свою очередь, опубликовала снимок, на котором она запечатлена на лестнице в бежевых велосипедках и кроп-топе.
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Звёзды , Ким Кардашьян
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