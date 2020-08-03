Сама пара эту новость не комментирует, но приближенные к их семье утверждают, что слухи на этот раз вполне могут оказаться правдой.

"То, что не хотят делиться с поклонниками, вполне нормально. Дайте им время".

Подписчики даже заметили округлившийся живот у молодой певицы. Но Наталья уверяет, что все дело в строении ее тела. Из-за того, что девушка очень стройная, любой лишний перекус может отразиться на фигуре и "сымитировать беременность".

Певица также призналась, что они с Пресняковым, действительно, хотят еще одного ребенка, но время еще не пришло. Напомним, что у Владимира уже двое детей.