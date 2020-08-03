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Наталья Подольская и Владимир Пресняков ждут второго ребенка 

Анастасия Иванова 3 часа назад
Звездная семья Владимира Преснякова и Натальи Подольской ожидает пополнения, об этом сообщает издание StarHit.
Сама пара эту новость не комментирует, но приближенные к их семье утверждают, что слухи на этот раз вполне могут оказаться правдой.

"То, что не хотят делиться с поклонниками, вполне нормально. Дайте им время".

Подписчики даже заметили округлившийся живот у молодой певицы. Но Наталья уверяет, что все дело в строении ее тела. Из-за того, что девушка очень стройная, любой лишний перекус может отразиться на фигуре и "сымитировать беременность".
Певица также призналась, что они с Пресняковым, действительно, хотят еще одного ребенка, но время еще не пришло. Напомним, что у Владимира уже двое детей.
Ранее "Рамблер" рассказывал, что до встречи с Подольской Пресняков не верил в брак.
Звёзды , Видео , Наталья Подольская , Владимир Пресняков
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