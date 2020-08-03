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Фото невесты Роналду в бикини восхитило поклонников 

Vse42.ru 3 часа назад
Фото невесты Роналду в бикини восхитило поклонников
Фото: @georginagio
Фанаты нападающего туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду оказались удивлены формами Джорджины Родригес в купальнике. Невеста спортсмена опубликовала в соцсети снимки с летнего отдыха, чем взбудоражила мужскую аудиторию.
В 2020 году Роналду "отбивался" от вопросов о якобы проведенной тайной свадьбе. Он опроверг эти данные и заявил, что у него давно есть возлюбленная, которую он называет "своей мечтой". Ей является Джорджина Родригес, с которой у него имеется дочь Алана.
@georginagio
Как выяснилось, мечтой девушка является не только у футболиста, но и у ее 20-миллионной Instagram-аудитории, которой Родригес то и дело показывает свежие снимки с отдыха. Например, недавно публика оказалась в восторге от тела возлюбленной футболиста в розовом купальнике на фоне "бескрайнего" моря.

— "Настоящая королева!", "Амазонка", "Прекрасна", "Вот это фигура", "Акуна Матата", "Хочется увеличить", "Какая у вас прекрасная любовь и отдых", "Вот это вид", — пишут поклонники под публикацией Родригес.

Отметим, что Роналду и его избранница встречаются с 2016 года. Они воспитывают не только общую дочь Алану, но и троих детей футболиста от суррогатных матерей: Криштиану-младшего, Матео и Еву. Возлюбленная носит помолвочное кольцо с 2018 года, но пока пара не регистрировала свой брак официально.
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Звёзды , Джорджина Родригес , Криштиану Роналду
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