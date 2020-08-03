Недавно поклонники заметили мужа Полины Гагариной на прогулке с новой девушкой и ребенком. Дмитрий Исхаков и его спутница гуляли в Ботаническом саду на ВДНХ с новорожденным ребенком. Выглядели они при этом как полноценная семья: улыбались и держались за руки.

На странице фотографа в Instagram также появилось фото девушки, которая кормит ребенка грудью на лугу. Но на этот раз поклонников заинтересовала не столько девушка, сколько ее ребенок.

@isxakov

На вид мальчику не больше года, многие начали задумываться о том, что Дмитрий может быть его отцом, ведь слухи о разногласиях в браке Исхакова с Гагариной ходили уже давно.

Кстати, официальный развод пары до сих пор не состоялся и даже не назначена дата заседания.