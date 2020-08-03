Звезда «Папиных дочек» показала пикантное фото

Актриса Елизавета Арзамасова поделилась с поклонниками фото с отдыха в Крыму. Она опубликовала снимок в своем Instagram-аккануте.
В кадре Арзамасова в коротком белом комбинезоне и шляпе отдыхает на яхте.
"Иногда на воде устойчивее, чем на суше… И безопаснее))) Уплыл себе, и берега — только на горизонте. Никакой лишней информации и звуков. С завтрашнего дня — в плотном рабочем режиме", — подписала снимок актриса.
@liza_arzamasova
Публикация собрала более 25 тысяч лайков. Фанаты восхитились внешним видом актрисы.
«Ты прекрасна», «Вам, Лизонька, всего самого доброго! Плодотворной работы и невероятного отдыха», «Красотка», «Прекрасная. Обожаю Вас и очень любим», — написали в комментариях.
Ранее "Рамблер" сообщал, что Арзамасова засветила помолвочное кольцо.