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Звезда «Папиных дочек» показала фото с отдыха в Крыму 

Анастасия Иванова 45 минут назад
Звезда «Папиных дочек» показала пикантное фото
Фото: @liza_arzamasova
Актриса Елизавета Арзамасова поделилась с поклонниками фото с отдыха в Крыму. Она опубликовала снимок в своем Instagram-аккануте.
В кадре Арзамасова в коротком белом комбинезоне и шляпе отдыхает на яхте.

"Иногда на воде устойчивее, чем на суше… И безопаснее))) Уплыл себе, и берега — только на горизонте. Никакой лишней информации и звуков. С завтрашнего дня — в плотном рабочем режиме", — подписала снимок актриса.

@liza_arzamasova
Публикация собрала более 25 тысяч лайков. Фанаты восхитились внешним видом актрисы.

«Ты прекрасна», «Вам, Лизонька, всего самого доброго! Плодотворной работы и невероятного отдыха», «Красотка», «Прекрасная. Обожаю Вас и очень любим», — написали в комментариях.

Ранее "Рамблер" сообщал, что Арзамасова засветила помолвочное кольцо.
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Звёзды , Елизавета Арзамасова
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