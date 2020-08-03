Пригожин рассказал, откуда деньги у его коллег 

«Вечерняя Москва» поговорила с продюсером Иосифом Пригожиным , оценившим тройку лидеров.

— Трудно объяснить этот список. В принципе там же считается только доходная часть, а не расходная. Доход может быть любой, но важно ведь и то, сколько артисты тратят. Для меня лично удивительно, почему в тройке лидеров нет, например, Киркорова, Лепса, Михайлова — это ребята, которые тоже достойны присутствовать на рынке. «Руки вверх» — тоже очень востребованные люди, — отметил он.

Егор Крид, по мнению Пригожина, сегодня тоже очень востребован. Причем, нельзя измерять популярность артиста его присутствием на телеэкранах — сегодня существует множество других инструментов, которые зачастую оказываются более эффективными для продвижения:

— У него бывали предложения с серьезными гонорарами. По 250-500 тысяч долларов. Правда, если там была замешана политика, он отказывался и говорил, что не хочет пачкать руки. Егор активно работает, представляет музыкальные новинки. Вы просто далеки от тех технологий и инструментов: мы привыкли, что популярный артист — тот, который в телевизоре. Но Крид присутствует на многих других платформах, в том же Твитче. Его знают дети, знает молодежь, он автономная творческая единица.

У Билана, как отметил продюсер, тоже «выходит хит за хитом», так что его популярность вполне объяснима. Впрочем, считать доходы звезд в условиях пандемии, когда все сидят без концертов и, соответственно, без заработков, не совсем корректно, заметил Пригожин.