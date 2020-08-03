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Ноги Водяновой на фото в купальнике удивили фанатов 

Lenta.ru 2 часа назад
Ноги Водяновой на фото в купальнике удивили фанатов
Фото: @natasupernova
Российская топ-модель Наталья Водянова поделилась фотографией, на которой она запечатлена в купальнике британского люксового бренда Burberry. Снимок появился в ее Instagram-аккаунте.
На фото 38-летняя знаменитость отдыхает в плетеном кресле на фоне бассейна роскошного отеля Epi Plage во Франции. Она одета в голубой слитный купальный костюм с длинными рукавами и с принтом из логотипов бренда. «B — это Burberry. Спасибо Рики, что помогаешь мне выглядеть стильной даже во время отпуска», — поблагодарила модель креативного директора фирмы, итальянского модельера Риккардо Тиши.
@natasupernova
Русскоязычные и англоязычные фанаты высказали удивление из-за ног Водяновой в комментариях.

«Твои ноги — легенда!», «Вы ослепительны! Ваши ноги невероятные», «Ноги… Ноги бесконечные», «Вот это ноги! Счастливого отдыха! Ты как всегда потрясающая. Береги себя», «Безграничные ноги безгранично красивой девушки», «И кто скажет, что у Вас столько детей! Девочка», — писали они.

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