Ноги Водяновой на фото в купальнике удивили фанатов 

Российская топ-модель Наталья Водянова поделилась фотографией, на которой она запечатлена в купальнике британского люксового бренда Burberry. Снимок появился в ее Instagram-аккаунте.

На фото 38-летняя знаменитость отдыхает в плетеном кресле на фоне бассейна роскошного отеля Epi Plage во Франции. Она одета в голубой слитный купальный костюм с длинными рукавами и с принтом из логотипов бренда. «B — это Burberry. Спасибо Рики, что помогаешь мне выглядеть стильной даже во время отпуска», — поблагодарила модель креативного директора фирмы, итальянского модельера Риккардо Тиши.

@natasupernova

Русскоязычные и англоязычные фанаты высказали удивление из-за ног Водяновой в комментариях.