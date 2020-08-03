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Что происходит у Пугачевой и Галкина: звезды прокомментировали ситуацию 

Анастасия Иванова 2 часа назад
В Сети появились слухи о разводе Аллы Пугачевой и Максима Галкина. Поговаривают, будто в браке звезд произошел разлом, в связи с которым певица и шоумен теперь живут раздельно. «Рамблер» расскажет подробности.
Все началось с известия о том, что у Примадонны появился новый любовник, из-за которого она бросила отца своих детей. Отмечалось также, что избранник Аллы Борисовны значительно моложе ее нынешнего супруга.
Эти слухи прокомментировала концертный директор Аллы Пугачевой Елена Чупракова. По ее словам, это всего-навсего очередные сплетни, которые никак не связаны с реальностью. Женщина заверила, что супруги живут душа в душу и не думают разводиться.
Ситуацию прокомментировал и сам Галкин. Причем на вопросы журналиста отреагировал он довольно раздраженно.

"Делать мне нечего",

— заявил Максим, отвечая на вопрос о разводе с Аллой Борисовной.
Так как известие о разрыве отношений знаменитостей стало сенсационным, другие звезды тоже не остались в стороне. Например, журналист Сергей Соседов не верит, что звездная пара может развестись, несмотря на то, что Пугачева и Галкин никогда не были типичными супругами. По мнению музыкального критика, суть их брака заключается исключительно в взаимном пиаре. Кроме того, Максим для Примадонны — просто подарок судьбы, ведь он смог обеспечить ей роскошную жизнь.

«Ну куда она уйдет от миллиардера из замка, в котором живет? То, что она сегодня имеет — райские кущи. Скажите, кто, кроме Пугачевой и Галкина, живет в такой дикой роскоши? Да никто! Зачем говорят об их возможном расставании, я не знаю. Такого просто, на мой взгляд, не может быть»,

— заявил Соседов в разговоре с изданием «Собеседник».
Роман Пугачевой и Галкина начался в далеком 2001 году. Влюбленных не смутила даже значительная разница в возрасте — 27 лет. Звезды встречались целых десять лет прежде, чем шоумен сделал певице предложение руки и сердца, на которое она ответила согласием.
Спустя два года у супругов случилось пополнение в семье — на свет появились двойняшки Лиза и Гарри. Так как врачи запретили Алле Борисовне думать о беременности, их вынашивала суррогатная мать.
Женский форум 4
Звёзды , Видео , Сергей Соседов , Максим Галкин , Алла Пугачева , ИД "Собеседник"
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