Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Бузову заподозрили в романе с женатым 

Анастасия Иванова 1 час назад
Бузову заподозрили в романе с женатым
Фото: @buzova86
Певицу и телеведущую Ольгу Бузову заподозрили в романе с женатым мужчиной. Об этом сообщает "Экспресс-газета".
Согласно слухам, Бузова тайно встречается со своим продюсером — Арамом Ананяном, известным как Арам Арчер. У мужчины есть супруга и двое детей.
Певицу часто видят в компании 43-летнего Арама Ананяна. До этого их нередко встречали в нерабочей обстановке: например, в ресторане в Барселоне или санатории в Подмосковье.
@aram_archer
Что касается отношений Ольги Бузовой с рэпером Давидом Манукяном, многие считают, что их роман ненастоящий. Некоторые предположили, что артист с ней ради денег и хайпа.
Ранее "Рамблер" сообщал, что Бузова разделась для обложки Playboy.
Видео дня. Российские знаменитости, выросшие в детдомах
Звёзды , Арам Арчер , Ольга Бузова
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Что женщины действительно любят в постели
Что женщины действительно любят в постели
Генетики выяснили, от кого зависит интеллект ребенка
Генетики выяснили, от кого зависит интеллект ребенка
Полностью обнаженная Рудова в бассейне сняла бикини
Полностью обнаженная Рудова в бассейне сняла бикини
Видео
Какая колбаса вреднее всего для организма
02:30
Какая колбаса вреднее всего для организма
Еда
«Бузова — алкоголичка»
00:39
«Бузова — алкоголичка»
Звёзды
Россиянки после карантина бросились под венец
00:45
Россиянки после карантина бросились под венец
Любовь
Кузьмин рассказал, почему расстался с Пугачевой
03:06
Кузьмин рассказал, почему расстался с Пугачевой
Звёзды Любовь
Какие напитки лучше всего пить в жару
03:57
Какие напитки лучше всего пить в жару
Еда Здоровье
России грозит новая эпидемия
02:48
России грозит новая эпидемия
Здоровье Еда
Что стало с певицей, певшей про любовь к Диме
03:08
Что стало с певицей, певшей про любовь к Диме
Звёзды
Азиатка похвасталась нереально тонкой талией
00:11
Азиатка похвасталась нереально тонкой талией
Красота Здоровье
Гарри Поттер неожиданно празднует 40-летие
00:58
Гарри Поттер неожиданно празднует 40-летие
Звёзды
Звезды, которые недолюбливают свои идеальные тела
03:26
Звезды, которые недолюбливают свои идеальные тела
Звёзды Красота
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение