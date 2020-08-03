Певицу и телеведущую Ольгу Бузову заподозрили в романе с женатым мужчиной. Об этом сообщает "Экспресс-газета".

Согласно слухам, Бузова тайно встречается со своим продюсером — Арамом Ананяном, известным как Арам Арчер . У мужчины есть супруга и двое детей.

Певицу часто видят в компании 43-летнего Арама Ананяна. До этого их нередко встречали в нерабочей обстановке: например, в ресторане в Барселоне или санатории в Подмосковье.

@aram_archer

Что касается отношений Ольги Бузовой с рэпером Давидом Манукяном, многие считают, что их роман ненастоящий. Некоторые предположили, что артист с ней ради денег и хайпа.