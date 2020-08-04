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«Была в слезах»: Васильев раскрыл детали, как мать Началовой передала ему платья дочери 

Teleprogramma.pro и ещё 3 2 часа назад
Васильев рассказал, как получил платья Началовой
Фото: Globallookpress.com
Историк моды Александр Васильев сообщил, что мать певицы Юлии Началовой, которая ушла из жизни в марте прошлого года, Таисия передала ему через его помощника три платья дочери. Также Васильеву достались две пары обуви звездной исполнительницы. Все наряды можно было увидеть на выставке, которую организовал историк моды в Калининграде.

Как отметил Васильев, мать Началовой не взяла с него за платья ни копейки.

Себя, кстати, он считает крупнейшим в России частным собирателем исторических костюмов.
По словам историка моды, Началову в России очень любят, поэтому на выставке ее платья пользовались огромным спросом. Как он думает, ранняя смерть красивой женщины никого не оставила равнодушным, сообщает «Собеседник».
«Я разговаривал с мамой Юлии по телефону. Из-за съемок «Модного приговора» я не всегда могу забирать платья лично. У Началовых наряды забирал мой помощник. Он рассказал, что мама Юлии была в слезах. Она очень трогательно прощалась с этими платьями».
Александр Васильев Напомним, что Юлия Началова скончалась от остановки сердца на фоне стремительно развивающегося сепсиса. Врачи больше недели боролись за ее жизнь. Исполнительница достаточно поздно обратилась за помощью к медикам, которые уже ничего не смогли сделать.
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Звёзды , Александр Васильев , ИД "Собеседник"
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