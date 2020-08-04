Британская певица поделилась снимками топлес

Популярная британская поп-певица Рита Ора поделилась откровенными фотографиями без бюстгальтера и порадовала фанатов. Серия снимков появилась в ее Instagram-аккаунте.

На опубликованных кадрах 29-летняя исполнительница запечатлена во время отдыха на природе. Она попозировала топлес, прикрывая обнаженные части тела руками. На ней — большое количество аксессуаров, среди которых подвески и золотистые браслеты.

@ritaora

«Серия солнечных ванн. Стартует прямо сейчас… Кому так же, как мне, становится скучно во время загара?» — подписала она пост, набравший больше 730 тысяч лайков.

Поклонники оценили внешний вид знаменитости. «Сногсшибательна!», «Никогда не скучно, если ты публикуешь такие фотографии», «Выглядишь потрясающе», «Твоя кожа просто сияет», «Богиня», — высказывались они.

В июле Рита Ора снялась в купальнике на борту яхты. Она попозировала в купальнике с розовыми плавками и фиолетовым топом. Образ исполнительницы дополнили множество аксессуаров. Поклонники похвалили фигуру Оры в коммментариях.